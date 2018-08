Auto überschlägt sich mehrfach

WEHR. Bei einem Unfall am Samstagabend auf der A61 in Höhe Wehr ist ein 18 Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die 21-jähriger Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend, gegen 21 Uhr, auf der A 61 in Höhe Wehr. Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Saarland war in Richtung Koblenz unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr einen Leitplankenkopf, der zur Schanze wurde, überschlug sich dadurch mehrfach und kam letztendlich hinter den Leitplanken zum Stillstand.

Der Fahrer wurde leicht und seine 21-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Während der Verursacher mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, musste die Beifahrerin zunächst notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Die in diesem Bereich dreispurige Autobahn musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für die Dauer von etwa einer Stunde komplett gesperrt werden. Dabei kam es zu einem Rückstau von rund drei Kilometern. Der Pkw wurde total beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 12 000 Euro.