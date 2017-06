Unfall zwischen Bad Breisig und Sinzig

Bad Breisig. Bei einem schweren Unfall wurde am späten Freitagabend ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Er war auf der B9 bei Bad Breisig ins Schleudern geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2017

Auf der B9 zwischen Bad Breisig und Sinzig kam es am Freitagabend um 23.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Autofahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen in einer Kurve ins Schleudern geraten und frontal in die Schutzplanke geprallt.

Die B9 war während der Unfallaufnahme und während der Unfallrekonstruktion am Samstagnachmittag in Richtung Bonn voll gesperrt.