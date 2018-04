Näkel und Raiffeisen auf dem Fassboden

Mayschoß. Winzergenossenschaft Mayschoß besteht seit 150 Jahren. Dazu gibt es ein spezielles Fass. Als besonderer Gast zum Jubiläums-Festkommers wird Weinbauminister Volker Wissing erwartet.

Von Christine Schulze, 28.04.2018

Große Dinge werfen im Keller der Winzergenossenschaft Mayschoß ihre Schatten voraus: die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Kooperative, der ältesten Winzergenossenschaft der Welt. Konkret geht es um zwei dicke, bauchige Weinfässer, gebaut in der Holzküferei Hösch in der Pfalz aus Ahr-Eiche aus dem „Bölinger Büsch“, dem Grafschafter Wald. Dafür mussten die Genossenschaftler zusammen 15 000 Euro auf den Tisch legen. Als Füllung sind jeweils 2850 Liter trockener und halbtrockener Spätburgunderwein vorgesehen.

Ein Spruch, den der Mayschosser Schreiner Erich Knieps in einen der Fassböden geschnitzt hat, steht für die gesamte Geschichte der Genossenschaft: „Klein begonnen in schwerer Zeit, groß geworden durch Fleiß und Einigkeit.“ Der Spruch stammt von Helene Hess-Katz und überzeugte in einem Ideenwettbewerb, zu dem die Genossenschaft zu ihrem Jubiläum aufgerufen hatte. Denn als die Vereinigung 1868 gegründet wurde, ging es den Winzern der Ahr schlecht. Sie hatten einige Missernten erlebt, und der Wein ließ sich kaum noch verkaufen.

Da nahmen zwei Männer die Zügel in die Hand, deren Porträts in den Boden des zweiten Fasses geschnitzt sind: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der das Genossenschaftswesen initiierte, und Nikolaus Näkel, der erste Präsident des Winzervereins Mayschoß, wie der Zusammenschluss ursprünglich hieß. Kellermeisterin Astrid Rickert hat die optische Gestaltung der beiden Fassböden entworfen.

Jubiläumswein im Verkauf

Aller guten Dinge sind drei: Zwischen den beiden hellen Eichenfässern zum 150-Jährigen steht, von seinen 125 Jahren Kellerdasein schon kräftig gedunkelt, das Fass, das dereinst zum 25-jährigen Bestehen der Genossenschaft gemacht worden ist: „Vereinte Kraft, großes schafft“, ist da zu lesen und: „Hat Gott bisher geholfen, mög‘ er weiter helfen.“ Daraus lässt sich erkennen, dass die junge Genossenschaft schon ganz am Anfang Erfolg hatte.

Was sich in den 150 Jahren seit ihrer Gründung zum Wohle der Winzer an der Ahr aus dem Zusammenschluss entwickelt hat, wird wohl in einer Festschrift zu lesen sein, die Ende Juli vorgestellt werden soll. Bereits präsent und im Verkauf ist der Jubiläumswein, ein gehaltvoller Spätburgunder, Jahrgang 2016, der acht Monate im großen Eichenfass gereift ist. Hiervon werden jeweils 10 000 Flaschen trocken und halbtrocken gefüllt. Die Etiketten aller Flaschen zeigen Porträts von 62 Mitgliedern und Mitarbeitern der Genossenschaft, die sich freiwillig für den Zweck zur Verfügung gestellt haben.

Eintritt am Sonntag ist frei

Groß gefeiert wird in Mayschoß von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September. Dazu wird auf dem Busparkplatz am Bahnhof ein großes Zelt aufgestellt. Und Musik ist Trumpf: Am Freitag sind die Gruppen „Achtung Baby“ und „U2- Tribute-Band“ zu hören. Höhepunkt beim großen Kölsch-Konzert am zweiten Abend ist die überregional bekannte kölsche Band „De Räuber“. Karten gibt es in den Vinotheken in Altenahr, Mayschoß und Walporzheim sowie telefonisch und per Internet.

Zum großen Festkommers am Sonntag, 2. September, ist der Eintritt frei. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einer Messe in der Pfarrkirche, ab 11 Uhr schließt sich der Festkommers mit einem Konzert des Blasorchesters Hönningen an. Als besonderer Gast wird Weinbauminister Volker Wissing erwartet, und ab 13.30 Uhr konzertiert die Big Band des Peter-Joerres-Gymnasiums Ahrweiler.