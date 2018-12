Dagerova Weinmanufaktur

DERNAU. Die Dagernova-Genossenschaft ist mit den Verkaufszahlen des Geschäftsjahres zufrieden.

Von Christine Schulze, 15.12.2018

Die Dagernova Weinmanufaktur hat im vergangenen Geschäftsjahr (1. Juli .2017 bis 30. Juni 2018) insgesamt 1,2 Millionen Liter Wein und Sekt verkauft. Mit dem Umsatz von 7,6 Millionen Euro zeigte sich der Sprecher des Vorstands der Genossenschaft, Thomas Monreal, bei der Generalversammlung zufrieden.

Im vorherigen Geschäftsjahr waren auch dank einer größeren Ernte 1,4 Millionen Liter verkauft worden. Künftige neue Absatzmärkte verspricht sich die Genossenschaft vor allem in den Niederlanden, wo der Fach- und Lebensmitteleinzelhandel beliefert werden soll, aber auch in Belgien. Etwa 200 der 600 Mitglieder waren zu der Versammlung gekommen. 400 Mitglieder der Genossenschaft sind aktive Winzer.

Derzeit vermarktet die Genossenschaft 50 Prozent ihrer Produkte an Endverbraucher, vor allem über ihre Vinotheken in Bad Neuenahr und Dernau, neuerdings auch einen kleinen Teil über die Kurparkvinothek. Verkauft wird der Wein außerdem bei Events und Weinproben in Dernau. Für eine Weiterentwicklung des Direktverkaufs hält Monreal eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur an der gesamten Ahr für erforderlich. Vor allem Individualreisende interessierten sich für den Ahrwein, sie müssten mit guten Übernachtungsmöglichkeiten ins Ahrtal gelockt werden. Die fehlende Infrastruktur bei den Hotels mache den Winzern das Leben schwer, sagte Monreal.

Investiert hat die Genossenschaft in eine neue Etikettier-Anlage und den Umbau der Fülllinie in Bad Neuenahr, angeschafft wurde ferner ein Lieferfahrzeug. Durch Einsparung von Energie bei der Beleuchtung und im Produktionsprozess konnten die Ausgaben gesenkt werden.

Die Mitglieder zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Genossenschaft sieht eine Herausforderung darin, das Niveau zu halten und auszubauen und damit den Steillagenweinbau im Ahrtal zu sichern.

Fokus liegt auf Burgundersorten

Nach Feststellung der Dagernova hält bei den Verbrauchern der Trend zu weißen Weinen an. Sie kommt dem durch ein höheres Angebot an Blanc-de-Noir- und Rose-Weinen entgegen. Außerdem werden Rivaner, Weiß- und Grauburgunder angeboten.

Der Fokus für die Zukunft liege dabei auf roten und weißen Burgundersorten, führte Vorstand und Kellermeister Günter Schüller aus. Im Blick habe die Genossenschaft auch ihre Selektionsprogramme. Monreal führte an, dass der Gault Millau Wein-Guide 2019 das gute Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen Spitzenprodukten hervorhebe.

Mit 1,4 Millionen Litern konnte im Herbst 2018 wieder mehr Wein eingelagert werden. Qualität und Öchslewerte waren trotz der Hitzeperiode überdurchschnittlich, das Lesegut „kerngesund“. Wie Monreal sagte, hatte der Boden im Winter zuvor viel Wasser gespeichert, dass nur Junganlagen bewässert werden mussten. Die Trauben konnten früh und schnell geerntet werden, und der Wein hat sich im Keller gut entwickelt. Die ersten 2018er Weißweine sind bereits im Verkauf. Rotwein vom Jahrgang 2017, der sich ebenfalls gut entwickelt hat, ist teils noch im Keller, erste 2018er Rote sind im Januar zu erwarten.

Wahlen standen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung, wohl aber Ehrungen.

Für 60 Jahre Zugehörigkeit wurde Bernhard Bertram geehrt. Nicht anwesend war Josef Frings, der ebenfalls seit 60 Jahren dazu gehört. Auszeichnungen für 50 Jahre Treue erhalten Franz-Josef Heimermann, Maria Josten und Regina Poppelreuter.

Der Förderung der Vermarktung soll ein kleiner Weihnachtsmarkt dienen, der erstmals unter dem Titel Wein-Winter am Sonntag, 16. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Festplatz stattfinden wird.