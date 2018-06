Stolz auf "degerana vale"

DERNAU. Die Dernauer feiern 1125 Jahre Ortsgeschichte und 25 Jahre Bürgerhaus, das in Kürze wieder herausgeputzt werden soll. Der Jubilar steht glänzend da. Das findet nicht nur der Landrat.

Von Andrea Simons, 11.06.2018

Ein Satz ist gleich drei Mal zitiert worden beim Festabend zum Dernauer Doppeljubiläum. Ein Mal auf Hochdeutsch von Ortsbürgermeister Alfred Sebastian und je ein Mal auf Latein und auf „Platt“ von Mundartfreund Manfred Wolff vom Verein Weinkulturdorf Dernau: „Es gibt einen Weinberg im Dernauer Tal, der jährlich drei Fässer Wein liefert.“

Dieser sinngemäß übersetzte Eintrag aus dem Jahr 893 im „Prümer Urbar“, dem Güterverzeichnis der Benediktinerabtei Prüm, war einer der beiden Gründe für die Zusammenkunft im Bürgerhaus, für die wegen der großen Resonanz noch ein Nebenraum für die Besucher geöffnet wurde. Rund 250 Bürger waren gekommen, um einerseits die erste urkundliche Erwähnung von „degerana vale“ und damit 1125 Jahre Ortsgeschichte und andererseits 25 Jahre Bürgerhaus zu feiern.

Der eine Jubilar steht glänzend da, wie in vielerlei Hinsicht in Reden und Programmbeiträgen deutlich wurde: der Ort selbst. Der andere Jubilar, das Bürgerhaus, soll bald wieder herausgeputzt werden, denn eine neue Lichtanlage soll noch in diesem Jahr eingebaut werden, und ein neuer Innenanstrich folgen, wie Alfred Sebastian erklärte. Dafür sollen die Überschüsse vom Festabend dienen, bei dem auch ein gesponsertes Abendessen serviert wurde.

Umstrittene Entscheidung vor 25 Jahren

Mit nur einer Stimme Mehrheit im Gemeinderat sei das Votum für den Bau des Bürgerhauses einst gefallen, erinnerte Wolff. Die Entscheidung sei politisch sehr umstritten gewesen, aber auch die einzig richtige und zukunftsweisende Entscheidung, sagte Alfred Sebastian auch in Anwesenheit des damaligen Ortsbürgermeisters und Bundestagsabgeordneten Wilhelm Josef Sebastian. Mit viel Eigenleistung sei das Haus entstanden, in dem viele der mehr als 20 Vereine aktiv sind.

„1125 Jahre Dernau. Das sind über 50 Generationen Menschen, die hier lebten“, stellte Sebastian fest. Er fragte aber auch, ob eine 1125 Jahre alte Gemeinde Gefahr laufen könne,„in die Jahre“ zu kommen. Seine Antwort: „Für Dernau gilt das sicher nicht. Wir sind ganz aktuell vor wenigen Wochen Kreissieger in dem Wettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft’ geworden.“

Hohe Wohn- und Lebensqualität

Auch Verbandsgemeindebürgermeister Achim Haag und Landrat Jürgen Pföhler stellten Dernau als dynamischen Ort dar, als Ort der Vielfalt, Ort von hoher Wohn- und Lebensqualität, in dem etwa die Nahversorgung noch gesichert sei, und als Ort der Menschen, die auch in schlechten Zeiten, etwa des Kriegs, nicht aufgaben. Auch mit Blick auf die Gegenwart könnten die Dernauer stolz sein, hieß es immer wieder.

„Es ist wirklich beeindruckend, was hier im Dorf bewegt und gestaltet wird. Das 1125-jährige Dernau wird mit Sicherheit Zukunft haben“, sagte der Landrat über „einen der überregional bekanntesten Orte im Kreis Ahrweiler“.

Ex-Weinkönigin moderierte den Festabend

Doch längst nicht nur Reden gab es beim Festabend. Bilder vom Bau des Bürgerhauses hatte ein Team um Alfred Sebastian zusammengestellt, wie Moderatorin Mandy Großgarten, ehemalige Dernauer und Deutsche Weinkönigin, erklärte. Ebenfalls im Ratssaal zu sehen waren Fotografien von Bernd Schreiner mit Dernauer Ansichten von früher und heute in direktem Vergleich. Zum Auftakt des Festabends zeigte ein Kurzfilm von André Weber schöne Seiten Dernaus aus der Vogelperspektive.

Beispiele für das rege Vereinsleben lieferten Ulrike Bertram und Udo Sebastian vom Theaterverein „Eintracht“ Dernau, die drei „Szenen einer Ehe“ à la Loriot spielten, sowie die „Ahr-Meisen“, die mit Sirtaki und Csardas demonstrierten, dass auch Frauen im Alter zwischen 70 und über 80 Jahren tänzerisch noch viel drauf haben.