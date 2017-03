Sinziger Verein spendet

SINZIG. Zahlreiche Hilfsorganisationen werden von Sinziger Verein bedacht. Verein ist 2010 aud dem Förderverein des Frauenhauses hervorgegangen.

Von Bernd Linnarz, 22.03.2017

Der Sinziger Verein „Wir helfen“ bewegt sich auf die 100-Mitglieder-Marke zu. In Sachen Spenden ist der Verein aber ein ganz großer. Denn im Jahr 2016 hat der in Sinzig ansässige mildtätige Verein aus Einnahmen des mittelalterlichen Barbarossamarktes in Sinzig und des mittelalterlichen Nikolausmarktes in Remagen mehr als 30 000 Euro mehreren sozialen und wohltätigen Organisationen zur Verfügung gestellt. „Wir helfen“ ist 2010 aus dem Förderverein Frauenhaus hervorgegangen.

Er ermöglichte dem das Frauenhaus betreibenden Verein „Frauen für Frauen“ am Barbarossamarkt mit dem vom Verein organisierten und vom Sinziger Mineralbrunnen gesponserten Getränkestand eine ansehnliche Einnahme. Förderverein und Frauenhaus waren durch Elisabeth Groß und Petra Leidner vertreten.

Ein Scheck von „Wir helfen“ bewegte sich im vergangenen Jahr meist in der stattlichen Höhe von 2500 Euro. Die Vertreter des Vereins und der Hilfsorganisationen trafen sich jetzt zu einem kleinen Umtrunk in Sinzig. Dabei gab es Dankesworte von Landrat Jürgen Pföhler, dessen Aktion „Nachbar in Not“ ebenfalls bedacht wurde. „Machen Sie weiter so“, sagte der Landrat aufmunternd.

Weitere Spenden gingen an die Bürgerstiftung Remagen (vertreten durch Anton Wypior), die Ökumenische Flüchtlingshilfe Rhein-Ahr, vertreten durch Werner Ex und Hans-Joachim Dedenbach, die Katholische Kirchengemeinde Sinzig (Erika Büchel), an die Tafel Sinzig in Form von Sachspenden übers Jahr verteilt (Maike Weising und Angelika Schorn), an den Deutschen Kinderschutzbund Ahrweiler (Lucinda Spielmanns, Ulrike Kaiser), die Evangelische Kirchengemeinde für das Koordinationsbüro und an die Arbeiterwohlfahrt (Wiltrud Post) in Sinzig für den Betrieb der Kindererholung in der Harterscheid.

„Wir freuen uns darüber, dass wir anderen Menschen helfen dürfen“, sagte Vorsitzende Inge Fleischmann, die zu diesem Treffen mit ihrem Vize Ludger Lohmer eingeladen hatten, zur Motivation des Vereins.

Alle Aktionen und Veranstaltungen organisiert der Verein „Wir helfen“ mit vielen Freiwilligen ehrenamtlich, so dass die Einnahmen und Spendengelder in voller Höhe dort ankommen, wo Hilfe benötigt wird. Neben rein finanzieller Hilfe sammelt er Sachspenden oder rekrutiert Helfer für den guten Zweck. Beste Einnahmequelle ist die mittlerweile besucherstärkste Sinziger Veranstaltung, der mittelalterliche Barbarossamarkt am zweiten September-Wochenende im Schlosspark.

Ähnliches gilt für den kleineren Nikolausmarkt am zweiten Dezember-Wochenende in Remagen. Nachdem sich die mittelalterlichen Stände und Aktionen als Besuchermagnet herausgestellt haben, hat die Stadt Remagen erneut ihre Unterstützung ausgeweitet und mehr Gelände und Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. So sollen die Stände ausgedehnt werden bis zur Kulturwerkstatt, wo geplant ist, den bisher in Sinzig ansässigen „Elfenlandmarkt“ zu beheimaten.

Besonders erfreulich für den Verein ist das regelmäßige Sponsoring durch die Energieversorgung Mittelrhein, die Volksbank Koblenz-Mittelrhein, durch den Sinziger Mineralbrunnen und private Organisationen. Die Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung hat 2017 aus ihrem Ehrenamtstopf einen Betrag zur Anschaffung eines Verkaufsstands gestiftet. Die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel vergibt den „Zukunftspreis Heimat“ am 31. März in Polch. Der Verein „Wir helfen“ ist einer der zehn Preisträger und wird an diesem Tag seine Platzierung erfahren.