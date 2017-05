Erfolgsserie der ARD

Altenahr. Drehbuchautorin Marie Reiners liebt ihr Eifeldorf. Am 5. Mai liest sie in Kesseling aus ihren Krimis.

Von Christine Schulze, 05.05.2017

Sie liebt ihr Eifeldorf, verbindet damit fröhliche Erlebnisse aus Kinderzeiten, schätzt dort aber auch die Ruhe. Publikumsscheu ist Marie Reiners überhaupt nicht. Am Freitag, 5. Mai, kann man die Drehbuchautorin unweit ihres Dorfes in Kesseling erleben. Da liest sie ab 20 Uhr auf Einladung des Kulturvereins Mittelahr aus dem Manuskript für ihren ersten Roman. „Frauen, die Bärbel heißen“, ist der Titel des Psychothrillers. Im Leben dieser Bärbel geht es drüber und drunter, verrät die Autorin. Aber das ist man bei ihr gewöhnt.

Bekannt wurde Reiners in der Region vor allem durch ihre Krimikomödie „Mord mit Aussicht“. Darin hat sie Erfahrungen aus dem Leben in ihrem Höhen-Ort in der Verbandsgemeinde Altenahr verarbeitet und manche Typen gründlich karikiert. Gedreht wurde zwar selten in der Eifel und wenn doch – wie bei Kloster Marienthal und Hotel Lochmühle – setzten die Filmemacher Landschaft und Orte kaum erkennbar in Szene. Gedreht wurde rechts und links des Rheins, in Neunkirchen-Seelscheid, Overath und Much, auch in Bornheim, Hürth und im Bergischen. Das Polizeirevier von Hengasch liegt aber tatsächlich in der Eifel: in Kallmuth, einem Stadtteil von Mechernich.

Drehort: das Bürgerhaus. Übrigens ist auch „Hengasch“ real. Wenn auch nicht als Dorf mit einer verschlafenen Polizeistation, so doch als Bezeichnung für einen Acker in der Nachbarschaft von Reiners‘ Domizil. „Er sieht tatsächlich so aus wie ein „hängender ... “, lacht die Autorin. Ihr Wohnort in der Eifel spielt also soweit eine Rolle, als einzelne Typen für die Geschichte porträtiert, das heißt in diesem Fall, gründlich karikiert worden sind.

Die Serie porträtiert reale Typen

„Sie wissen das auch“, sagt Reiners. Nur einmal habe es Zoff gegeben, mit dem Bürgermeister. Der wurde in einer Folge umgebracht. Real vorausgegangen war wohl ein Streit um von Gemeindebäumen abgesägte Äste. Ganz real ist „Frau Ziegler“ die ihren Rollator durch viele Folgen straßauf, straßab schiebt.

„Mord mit Aussicht“ war zunächst ganz und gar Produkt von Marie Reiners. „Der WDR suchte Schmunzel-Krimis, und ich habe mit dieser Idee den Zuschlag bekommen“, erinnert sich die Autorin beim Blick von ihrer Terrasse über die waldreichen Hügel. „Ich liebe die Eifel sehr und fand, dass sie bis dahin im Fernsehen völlig unterrepräsentiert war. Hier gibt es einen Mikrokosmos, den ich erleben konnte, ich kam ja von außen und hatte einen anderen Blick darauf als vielleicht Menschen, die immer hier gelebt haben.“

„Mord mit Aussicht“ lief 2008 an. In die Höhe schnellten die Quoten, nachdem die Serie von Montag- auf Dienstagabend gesetzt worden war. Den Erfolg schreibt Reiners nicht der eigentlichen Story zu: Ein Städter geht aufs Land. „Aber ich denke, der Ton war frecher und jünger, und das Publikum hat die Geschichten gut angenommen.

Kriminalkomödie war damals als Serie noch nicht so verbreitet.“ Und tatsächlich belegt die Zuschaueranalyse, dass viele junge Menschen sich für „Mord mit Aussicht“ erwärmen konnten. Ausgestiegen ist Reiners aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit einem neuen Produzenten schon nach der ersten Staffel, sagt sie.

Fans fragen nach der vierten Staffel

Zuschaueranalyse hin oder her. Nach drei Staffeln und einem Film sieht es trotz hoher Einschaltquoten schlecht aus um den Publikumsrenner, was viele Fans überhaupt nicht verstehen. Sie fragen nach einer Staffel vier. „Hengasch forever“, fordert einer im Internet-Chat. „Guter Klamauk ist auch wichtig“, argumentiert ein anderer. Von einem „Serien-Glanzlicht“ ist da die Rede, von einer „Lieblingssendung“ mit festem Platz im Wohnzimmer.

Die erkennbare Spielfreude aller Darsteller, die skurrilen Charaktere, die zwischen Weiden, Wald und Kühen auf die Bildfläche kommen und natürlich auch die dubiosen Mordfälle haben es dem Publikum offenbar angetan. Und es wird spekuliert, warum die ARD sich in der Frage einer neuen Staffel bedeckt hält.

Gemutmaßt wird da, dass Schauspieler Bjarne Mädel der Grund sein könnte. Er hat angekündigt, die Mütze des Dorfpolizisten Dietmar Schäffer an den Nagel zu hängen. Damit wäre ein wichtiger Posten in Hengasch vakant. Es wird auch befürchtet, dass Querelen innerhalb der Gruppe der Darsteller und mit der Produktion Grund für das Aus sein könnten. „Ich kann nicht verstehen, dass solch eine klasse Serie nicht weitergehen soll, reißt euch zusammen“, schreibt einer den Beteiligten ins Stammbuch.

Reimers schreibt aktuell an vier Drehbüchern

Trotz Abschied von „Mord mit Aussicht“ liebt Marie Reiners weiter ihr Eifeldorf. Aufgewachsen ist sie in Mönchengladbach, lernte die Eifel in der Kindheit durch ungezwungene Ferien bei ihren dort lebenden Großtanten kennen. Sie erbte das Grundstück, baute neu und pendelt nun zwischen einer Wohnung in Köln und ihrem Höhen-Ort. Sie sei „Kind der 1960er Jahre“, sagt Reiners, ging zum Studium nach Köln, zunächst Jura, dann Germanistik. „Ich habe mein Leben lang geschrieben.

Mit Hella von Sinnen habe ich im Seminar gesessen, für sie auch Büttenreden verfasst, von ihr kam die Anregung, mich ganz dem Schreiben zu widmen“, erinnert sich die Autorin. Sie verfasste Drehbücher unter anderem für die Spielshow „Geld oder Liebe“ mit Jürgen von der Lippe, anschließend für alle 64 Folgen der Situationskomödie „Lukas“ mit Dirk Bach in den 90er Jahren im ZDF.

In ihrem Eifeldomizil arbeitet Reiners derzeit an vier Drehbüchern, zwei für Folgen der Krimiserie „Morden im Norden“, wenn auch ohne tiefere Einblicke in die Mentalität des Lübecker Menschenschlags. Und zwei Drehbücher schreibt die Vertreterin des heiteren Fachs derzeit für eine neue Staffel der Serie „Um Himmels Willen“, an der sie schon früher beteiligt war. Auf der Bühne gesessen und vorgelesen hat Reiners allerdings noch nicht.

Folglich werden die Besucher am Freitagabend im Bürgerhaus Kesseling eine Premiere erleben. Marie Reiners hofft auf ein anregendes Frage- und Antwortspiel mit ihrem Eifeler Publikum. Erscheinen soll das Erstlingswerk im Fischer-Verlag im Frühjahr 2018.