Brand und Unfall

SINZIG. Das Szenario, das von einem Brand und einem schweren Verkehrsunfall am Sinziger Mineralbrunnen ausgeht, setzt rund 90 Feuerwehrleute in Bewegung.

Von Bernd Linnarz, 23.10.2017

In den Werkstätten und im Bereich der südlichen Lagerhalle des Sinziger Mineralbrunnens brennt es lichterloh. Aufgrund des Brandes ist es zudem auf der vorbeiführenden alten Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In gleich drei Autos sind Personen eingeklemmt, die auf Rettung warten. So jedenfalls stellte sich am Samstag das komplexe Szenario für die Übung der Sinziger Feuerwehren dar.

Im Einsatz waren alle Feuerwehrfahrzeuge der Gesamtstadt Sinzig mit rund 90 Feuerwehrleuten samt Jugendfeuerwehr sowie zwei Einsatzfahrzeuge und Helfer des DRK-Ortsvereins. Im Sprachgebrauch der Wehr heißt eine solche Großübung übrigens Gesamtstadtübung. „Wir haben traditionell ein sehr gutes Verhältnis zum Mineralbrunnen und der hat uns das Gelände für die Übung dann auch angeboten“, so Andreas Trog, stellvertretender Pressesprecher der Wehr, und Stadtwehrleiter Andreas Braun. Das Übungsszenario ausgedacht hatte sich Ewald Fuchs, dem es um große Realitätsnähe ging.

Der Übungseinsatz gliederte sich in verschiedene Abschnitte. Brandbekämpfung und Menschenrettung standen dabei im Bereich der Werkstätten und der großen Lagerhalle im Vordergrund. Dort mussten unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten und Strahlrohren ein simulierter Brand bekämpft und vier Mitarbeiter des Brunnens gerettet werden.

Verlauf der Übung zufriedenstellend

Da auf dem Gelände des Mineralbrunnens auch Container brannten, kam es zudem zum Einsatz von Schaum als weiteres Löschmittel. Beim schweren Verkehrsunfall, der einen zweiten Einsatzabschnitt bildete, mussten zwei Personen aus den Autos befreit werden. Ein weiteres Unfallopfer war unter einem Fahrzeug eingeklemmt und musste per Hebekissen gerettet werden.

Zum Übungsszenario gehörte auch der Aufbau der Wasserversorgung. Das Betriebsgelände des Sinziger Brunnens verfügt über eine eigene sogenannte Saugstelle – ein großer Wasserhahn für die Feuerwehr – dessen Einsatzbereitschaft bei der Übung getestet wurde. Von der Kölner Straße aus wurden zudem zwei Schlauchleitungen verlegt, über die im Notfall pro Minute jeweils 2000 Liter Wasser gefördert werden können.

Bei den Verantwortlichen der Wehr zeigte man sich mit dem Verlauf der Übung zufrieden, allerdings wird es noch weitere Detailauswertungen geben. Viele der Wehrleute kannten das Betriebsgelände des Brunnens ja noch von einem „scharfen“ Einsatz. Anfang Juli 2011 stand das Kisten- und Flaschenlager auf dem Freigelände mitten in der Nacht lichterloh in Flammen.