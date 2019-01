SINZIG. Die Sinzigerin Änne Küpper hat ihren 110. Geburtstag gefeiert. Damit ist sie die wohl älteste Bürgerin im Kreis Ahrweiler und die drittälteste Frau in ganz Rheinland-Pfalz.

Sie gilt als die älteste Bürgerin im Kreis Ahrweiler und drittälteste Bürgerin in ganz Rheinland-Pfalz: Änne Küpper feierte am Samstag im Sinziger Johanniter-Haus ihren 110. Geburtstag. Die Jubilarin wurde in Bornheim geboren, hatte vier Geschwister, drei Schwestern und einen Bruder. 1912 zog sie mit ihren Eltern nach Bonn und hat dort die Schule besucht. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung in einer großen Drogerie-Kette und blieb 42 Jahre bei diesem Arbeitgeber.

Seit 49 Jahren wohnt sie in Sinzig. Bevor Änne Küpper 1997 in das Sinziger Johanniter- Haus umzog, lebte sie in einem Haus an der Ausdorferstraße. Im Johanniter-Haus war sie sechs Jahre im Bewohnerbeirat des Hauses tätig und hat sich für die Belange der Mitbewohner eingesetzt. Lesen und Kreuzworträtsel sind ihre Hobbys.

Die Stadt Sinzig hat ihre älteste Bürgerin bereits 2017 mit einer besonderen Aktion gewürdigt. Beim Pflanztag im Generationenwald wurde für Änne Küpper in ihrem Beisein eine Eiche in den Boden gesetzt. Zu den Gratulanten am Samstag zählten unter anderem Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch und Bürgermeister Andreas Geron.