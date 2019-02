Autos kollidieren am Kreuz Meckenheim

Grafschaft. Zu einem Auffahrunfall, an dem fünf Pkw beteiligt waren, kam es am Freitagmittag auf der A61 in Fahrtrichtung Köln. Bilanz: zwei Verletzte, vier schrottreife Fahrzeuge, ein Schaden in sechsstelliger Höhe und ein kilometerlanger Stau.

Mit einem Großaufgebot von sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften rückte nach Alarmierung um 12.27 Uhr der Ahrweiler Löschzug auf die A 61 aus. An dem Auffahrunfall, der nach Einschätzung von Bad Neuenahr-Ahrweilers Stadtwehrleiter Marcus Mandt nicht der Witterung geschuldet war, waren fünf Autos beteiligt. Zwei Personen wurden bei der Karambolage schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, zum Glück war keiner der Verletzten eingeklemmt.

Beide Fahrer kamen, so Einsatzleiter Mandt, stationär ins Bad Neuenahrer Krankenhaus. Der Kollision vorausgegangen war ein Unfall, dadurch befanden sich Trümmerteile auf der Fahrbahn, die dann den Folgeunfall auslösten, so die Pressestelle der Polizei Köln. Die Autobahn wurde daraufhin in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt, das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Kölner Polizei war vor Ort.

Kritikpunkt vor Ort war erneut eine nicht gebildete beziehungsweise zu enge Rettungsgasse. Selbst einige Polizeibeamte kamen nicht weiter und setzten die letzten 300 Meter zum Unfallort zu Fuß fort. Der Verkehr wurde über die Grafschaft abgeleitet, so dass es sich auch in den Dörfern staute und streckenweise nichts mehr vor und zurück ging.