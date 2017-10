Unternehmen im Kreis Ahrweiler

Exklusives Zubehör für BMW-Motorräder – darauf hat sich das Sinziger Unternehmen Wunderlich spezialisiert. 65 Mitarbeiter sind in der im Gewerbegebiet „Goldene Meile“ angesiedelten Firma beschäftigt. Aus einem kleinen Garagenbetrieb erwuchs ein mittelständisches Unternehmen, das seit einem Vierteljahrhundert eine Marktführerschaft in der Branche innehat. Längst gibt es die Bestrebungen, noch weiter zu expandieren. Am vorhandenen Standort war dies nicht möglich. Nun soll im Grafschafter Innovationspark neu gebaut werden. „Man hat uns dort mit offenen Armen empfangen“, so Geschäftsführer Frank Hoffmann. Nächste Woche sollen die Bagger anrollen. Auf 10.000 Quadratmetern werden die 65 Mitarbeiter dann ihren neuen Arbeitsplatz haben. Fertigstellung: in einem Jahr. Investitionshöhe: sieben Millionen Euro.