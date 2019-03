Lantershofener Verein Kulturlant

LANTERSHOFEN. Im Lantershofener Winzerverein gastieren in den kommenden Monaten wieder bekannte Musiker und Kabarettisten. Der Verein Kulturlant hat sein Programm für die Spielzeit 2019/20 präsentiert.

Von Thomas Weber, 07.03.2019

Die ersten Musik- und Kabarettveranstaltungen im neuen Jahr hat Lantershofen bereits erlebt, parallel dazu veröffentlichte der Verein Kulturlant sein umfangreiches Programm für 2019, zumindest mit den bislang feststehenden Veranstaltungen. Dabei bieten die Grafschafter Kulturschaffenden im Lantershofener Winzerverein wieder eine Fülle von Musik- und Kabarettabenden, von denen einige bereits ausverkauft sind. „Die Nachfrage nach Tickets hat im vergangenen Jahr sehr stark zugenommen“, freuen sich die beiden Vorstandssprecher Marie-Luise Witsch und Udo Rehm. Dies gelte vor allem für die Kabarett- und Comedy-Abende.

Für die bis Mai laufende Kulturlant-Saison gibt es lediglich noch Tickets für das Gastspiel „Durst – Warten auf Merlot“ mit Philipp Weber am 29. März. In der neuen Spielzeit, die im Oktober beginnt, kommen dann Ingolf Lück (12. Oktober), Christine Prayon (16. November) und Rolf Miller (13. Dezember) nach Lantershofen. Für die insgesamt sieben Abende der neuen Spielzeit 2019/20 wird auch wieder ein Abo angeboten, Informationen dazu gibt es im Programmheft. Verstärkt wird in der Grafschaft derzeit das Thema „Musik“ angegangen.

Jahresauftakt wieder mit „Jazz ohne Stress“

Nach dem alljährlichen Jahresauftakt mit „Jazz ohne Stress“, dem Nachwuchsfestival Rookie und dem Konzert der Gewinner des BBC Schottland Nachwuchswettbewerbs, wurde zudem am 30. Mai zu den Feiern „1000 Lantesche Jahre“ ein Konzert der BAP-Coverband „MAM“ an die laufende Saison angehangen.

Ebenfalls in der noch laufenden Saison wird Deutschlands derzeit erfolgreichste Zaubershow „Die Magier 2.0“ zu sehen sein (7. April). Aus Köln kommen am 2. November die vielfach ausgezeichneten Gerd Köster und Frank Hocker mit ihrem neuen Programm „Wupp“ in den Winzerverein.

Aus Österreich wird dort am 30. November das Trio „feelfalt“ zu einem Adventkonzert erwartet. Sänger aus Russland und der Ukraine bilden den Chor der Schwarzmeerkosaken, dem einst auch Ivan Rebroff angehörte. Sie sind am 6. Dezember in der Sankt Lambertuskirche in Lantershofen zu erleben.

Früherer Schlagerstar ist der Chorleiter

Chorleiter ist übrigens der frühere Schlagerstar Peter Orloff, der zuletzt ganz andere Schlagzeilen machte, als er in Vertretung eines Schlagerkollegen ins Dschungelcamp zog und erst in der Finalrunde geschlagen wurde. Schließlich kommt am 29. Dezember zum Jahresabschluss Europas meistgebuchte Tributeband „Die Toten Ärzte“ nach Lantershofen. „Selber musizieren“ heißt es bereits am 23. Oktober, dann findet zum zweiten Mal das SWR 1-Public-Singing statt.

Neben diesen Veranstaltungen lädt Kulturlant zum Kinderkino ein und weist auch auf weitere kulturelle Veranstaltungen in Lantershofen hin. Das Programm liegt bei den Vorverkaufsstellen und in ausgesuchten Geschäften aus, es kann aber auch über die Internetseite www.kulturlant.de geladen werden.