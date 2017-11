Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Grafschaft. In den Abendstunden kam es seit vergangenem Samstag vermehrt zu Einbrüchen in der Grafschaft. Die Täter brachen in ein Wohnhaus in Ringen und eine Werkstatt in Holzweiler ein, auch mehrere Zigarettenautomaten wurden aufgebrochen.

Mit mehreren Eigentumsdelikten auf der Grafschaft mussten sich die Beamten der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler seit vergangenem Samstag beschäftigen. So nutzen bislang unbekannte Täter am Samstagnachmittag beziehungsweise in den Abendstunden die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in Ringen aus, um einzubrechen.

Der oder die Täter schoben zunächst einen Rollladen hoch und gelangten nach Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in die Wohnräume. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein Einbrecher durch ein Fenster in eine Werkstatt in Holzweiler ein. Offensichtlich suchte er nach Wertgegenständen, wurde jedoch nicht fündig und verließ ohne Beute den Tatort.

Gleich drei Aufbrüche von Zigarettenautomaten verzeichnete die Polizei in den vergangenen Tagen in Vettelhoven, Gelsdorf und Esch. Da die Polizisten jeweils das gleiche Beschädigungsmuster feststellten, ist ein Zusammenhang wahrscheinlich. Die Taten dürften sich in den Abend- oder Nachtstunden zugetragen haben. Entwendet wurden die Münzen, die Zigaretten ließen die Täter im Automaten.

Etwaige Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641/9740 zu melden. Darüber hinaus werden die Bürger gebeten, verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich mitzuteilen.