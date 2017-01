Raubüberfall in Grafschaft-Ringen

11.01.2017 GRAFSCHAFT-RINGEN. Fünf Tage nach dem Raubüberfall auf die Raiffeisenbank in Grafschaft-Ringen konnte die Polizei eine Festnahme vermelden. Es handelt sich um einen 60 Jahre alten Mann.

Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach einem Mann, der am vergangenen Freitag maskiert und mit einer Schusswaffe bewaffnet die Raiffeisenbank in Grafschaft-Ringen überfallen hatte.

Am Mittwochnachmittag nun konnten die Beamten einen Fahndungserfolg vermelden. Ein 60 Jahre alter Mann wurde in Rheinbollen im Hunsrück festgenommen. Er wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und musste in Haft. (ga)