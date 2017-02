Tongrube in Leimersdorf

05.02.2017 RINGEN. Die Grafschafter Politiker wollen das umstrittene Vorhaben in Leimersdorf um jeden Preis verhindern. Aus der Tongrube soll eine Deponie für Bauschutt und Schlacken werden.

Neben dem Thema „Güllebecken“ treibt eine weitere umweltpolitische Entscheidung die Grafschafter Kommunalpolitiker seit Jahren um, nämlich die Tongrube Leimersdorf und das Ansinnen der Betreiberfirma, dort zur Verfüllung nach dem Tonabbau eine Deponie einzurichten. Das Thema ist nun wieder aktuell, da der Verwaltung der 700-seitige Antrag auf Planfeststellung auf den Tisch flatterte.

Es geht um das Verfahren zum Betrieb einer Deponie der Klasse „DK I“, also für Bauschutt, Boden und mineralische Abfälle, sogenannte Schlacken. Am 20. Januar gingen die Unterlagen, die von der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Nord kamen, im Ringener Rathaus ein. Die SGD erwartet eine Stellungnahme bis zum 28. Februar. Das sind keine sechs Wochen, nachdem die Antragsunterlagen allem Anschein nach bereits im Herbst 2014 auf den Weg gebracht wurden.

Schon diese Tatsache sorgte für reichlich Unmut im Bau-, Planungs- und Dorfentwicklungsausschuss, der sich am Donnerstag mit dem Thema befasste. Dem Ersten Beigeordneten Michael Schneider platzte förmlich der Kragen: „Es ist eine Unverschämtheit der Behörde. Eine solch kurze Frist zur Stellungnahme lässt die Absicht vermuten, das Recht solle gebeugt werden“, so Schneider. Im Ausschuss herrschte, wie nicht anders zu erwarten, klare Einmütigkeit, dass die Deponie verhindert werden soll. Koste es, was es wolle.

Daher gab der Ausschuss dem Gemeinderat auch einen umfangreichen Beschlussvorschlag mit auf den Weg. Der sieht vor, dass die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens zur Kenntnis genommen werde, der Rat sich aber gegen die Errichtung und den Betrieb der Deponie ausspricht. Zur Abgabe einer umfassenden Stellungnahme bei der SGD Nord soll um eine Fristverlängerung von zwei Monaten ersucht werden.

Wird diese Verlängerung nicht erteilt, soll der Rat die Verwaltung ermächtigen, die Stellungnahme in der gewünschten Frist abzugeben. Für die Stellungnahme soll die Verwaltung externen Expertenrat bei der Koblenzer Rechtsanwaltskanzlei Kunz, dem Ingenieurbüro Björnsen, ebenfalls aus Koblenz, sowie dem TÜV Rheinland in Anspruch nehmen. Allein für die externe Beratung rechnet man im Ringener Rathaus mit Kosten von rund 80.000 Euro, die über einen Nachtragshaushalt abgedeckt werden sollen.

„Wir müssen alles auffahren, was wir aufbieten können, um dagegen anzugehen. Wenn die Genehmigungsbehörde nämlich annähernd so arbeitet, wie das Bergamt, dann Gute Nacht“, so Lothar Barth (FWG). Auch Klaus Huse (CDU) forderte, alle Kräfte und das Know-how zu bündeln, um gegen die Deponiepläne vorzugehen. Udo Klein (SPD) und Alfred Beißel (Bündnis 90/Die Grünen) empfahlen zudem, die weiteren Schritte nicht-öffentlich zu beraten, um dem Unternehmen keinen Informationsvorsprung zu geben. „Wir werden uns auf einen langen Weg begeben“, so Klein.

Bereits im Juli 2014 hatte der Grafschafter Rat eine Resolution gegen die Einrichtung einer Deponie verabschiedet und die SGD um einen sogenannten Scoping-Termin zur Einschätzung der Auswirkung des Projektes auf die Umwelt gebeten. Den hat es bis heute nicht gegeben. 2014 hatte die damalige Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) die Sorgen des Grafschafter Rates zur Kenntnis genommen, und die SGD Nord angewiesen, den Bedarf an Deponiekapazitäten zu analysieren. Diese Kapazitätenfrage ist in dem nun vorgelegten Antrag nicht mehr Gegenstand, vielmehr führt der Betreiber die notwendige Verfüllung der Grube in einem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum an. Aus Sicht der Verwaltung aber ergebe sich hieraus keine Notwendigkeit für eine Deponie, so Bürgermeister Achim Juchem.

Zudem wäre eine Verfüllung auch unter dem Regime des Bergrechts mit Erdmassen möglich. Dem Ansinnen der Gemeinde, das Gelände zur Einrichtung eines Biotops zu kaufen, hatte der Betreiber die Zustimmung signalisiert – bei Zahlung einer Summe im zweistellen Millionenbereich. „Und das ist auch das, was die mit einer Deponie verdienen“, so Michael Schneider.

Juchem führte weitere kritische Punkte an. Zum einen könnten natur- und wasserschutzrechtliche Bedenken bestehen, würde das Sickerwasser aus der Grube in den Leimersdorf Bach geleitet. Eine Einleitung ins Kanalnetz könne die Kommune dem Betreiber untersagen. „Und was dann?“ fragte der Bürgermeister. Weiterhin sei die Staubbelastung ein Thema. Entgegen bisherigen Windmessungen legte der Deponiebetreiber eine Studie vor, wonach der Staub aus der Grube am Ort vorbeigeweht werde. Zudem seien keine Beanstandungen Leimersdorfer Bürger bekannt. Die habe es jedoch sehr wohl gegeben, so Juchem. (Thomas Weber)