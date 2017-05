Streit wegen der Leimersdorfer Tongrube

Die beantragte Umwandlung der Tongrube in Leimersdorf hat nun den Rücktritt des gesamten Ortsbeirates zur Folge.

LEIMERSDORF. Der Ortsbeirat des Grafschafter Ortsteils Leimersdorf ist am Abend geschlossen zurückgetreten. Grund sind Querelen mit der Gemeindeverwaltung.

Von Victor Francke, 22.05.2017

"Ich sehe keinen Sinn mehr darin, hier weiter zu machen", sagte Ortsvorsteher Hans Christoph Rech. Der Sozialdemokrat und die weiteren acht Mitglieder des Gremiums legten ihre Ämter mit sofortiger Wirkung nieder. Damit fiel auch die für den Abend geplante Sitzung des Beirates im Leimersdorfer "Haus des Dorfes" ins Wasser.

Vor Eintritt in die Tagesordnung startete der stellvertretende Ortsvorsteher Michael Kaes-Kunkel den Reigen der Rücktritte. Er trete mit sofortiger Wirkung als Vize-Ortsvorsteher zurück und lege zudem auch sein Mandat im Ortsbeirat nieder, sagte Kaes-Kunkel (SPD). Dem schlossen sich nach und nach die weiteren Mitglieder des Ortsbeirates an.

"Ich nehme kein politisches Amt an, um mich verarschen zu lassen", meinte Wolfgang Dietsche (SPD) wörtlich. Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung sei untragbar geworden, so die vorgetragene Meinung im Ortsbeirat.

"Hier geht es um viel, nämlich um die Frage, ob in Leimersdorf eine Mülldeponie eingerichtet wird", sagte Orts-Chef Rech, der sich von Grafschafts Bürgermeister Achim Juchem (CDU) und dessen Verwaltung ungerecht behandelt fühlt. Erneut habe Juchem es nicht für nötig befunden, einen Verwaltungsmitarbeiter in den Ortsbeirat zu entsenden, um in der heiklen Diskussion um eine etwaige künftige Nutzung der Leimersdorfer Tongrube als Mülldeponie mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Alle Parteien und Kreisverwaltung lehnen Mülldeponie ab

Das Thema wird seit Monaten in unzähligen Sitzungen in der Grafschaft behandelt. Über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg wird eine vom Betreiber der Tongrube beantragte Umwandlung in eine Mülldeponie abgelehnt. Auch die Kreisverwaltung hat diesbezüglich längst klar Stellung bezogen und mitgeteilt, dass sie den Bedarf für eine derartige Deponie als nicht gegeben ansieht.

Als die für Leimersdorf so wichtige Thematik in den Fachausschüssen der Gemeinde beraten wurde, hatten der Leimersdorfer Ortsvorsteher und sein Vertreter die Sitzungen allerdings jeweils vorzeitig verlassen und an den Beratungen nicht teilgenommen.

Alle Sitzungsunterlagen hätten dennoch sowohl Hans Christoph Rech als auch Michael Kaes-Kunkel seit Monaten zur Verfügung gestanden, hatte das Grafschafter Rathaus vor Wochen auf GA-Anfrage mitgeteilt. Auch sei jederzeit die Teilnahme an den fraglichen Sitzungen möglich gewesen. Von einem mangelnden Informationsfluss zu sprechen, sei daher völlig unverständlich.

Ein einziges Mitglied noch im Amt

Rech und seine Beiratsmitglieder sehen das völlig anders. Informationen und Unterlagen seien nicht weitergeleitet worden. Wer dafür verantwortlich sei, wolle man nicht sagen, um keinen "in die Pfanne zu hauen", sagte Rech, der am Abend mit dem General-Anzeiger nicht sprechen wollte und somit auch nicht preisgab, welche Unterlagen und Dokumente von wem, wann und an wen nicht weitergeleitet worden sein sollen.

Der Ortsbeirat in Leimersdorf setzt sich aus sechs SPD-Vertretern, zwei CDU-Vertretern und einem Freidemokraten zusammen. CDU-Beirat Christoph Weber blieb der Sitzung fern. Er ist also noch im Amt. Als einziger.