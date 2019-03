Wandern an der Ahr

BÖLINGEN. Der Grafschafter Autor Hans-Peter Pracht hat einen neuen Wanderführer für die gerade frisch geschlossene Route veröffentlicht. Der Titel des Buches lautet "Den Ahrsteig in 9 Etappen entdecken".

Von Robert Gruber, 30.03.2019

Bereits 16 Bücher, meist Sachbücher, hat der Grafschafter Hans-Peter Pracht über die Eifel verfasst. Sein aktuelles Buch ist der Wanderführer „Den Ahrsteig in 9 Etappen entdecken“. Bereits 2013 hatte er ein Buch über den Premiumsteig veröffentlicht. 2018 hat er dann wieder die Wanderschuhe geschnürt, um von Blankenheim bis Sinzig zu wandern und entlang des Steiges neu zu recherchieren. „Gerade die Strecke von Kreuzberg bis Walporzheim habe ich überarbeitet. Sie wird jetzt detailliert dargestellt“, so Pracht.

Sein Vorgehen bei der Entstehung des Buches beschreibt er so: „Ich gehe jede der Etappen zwei Mal. Vom Start- zum Endpunkt und wieder zurück an einem Tag. Währenddessen mache ich viele Notizen und Bilder und mein Diktiergerät ist am Ende der Wanderung vollgesprochen.“ Die Wanderungen werden im Buch entsprechend ausführlich beschrieben.

Zu jeder Etappe gibt es eine Menge nützliche Informationen, wie etwa Anfahrt, ÖPNV-Verbindungen, Wegeprofil, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Nützliche Telefonnummern und Webadressen, wie etwa von Taxiunternehmen, Tourist-Informationen, Gaststätten und Hotels sind jedem Kapitel vorangestellt. Auf jeder Doppelseite des handlichen Wanderführers findet sich mindestens ein meist selbst geschossenes Bild des Ahrsteiges. Die Wanderkarten sind etappenweise abgedruckt.

Pracht wagt in seinem Führer auch den Blick weiter abseits des ausgeschilderten Weges. Sehenswertes, das nur einen Katzensprung vom Steig entfernt ist, stellt er dar, so zum Beispiel das Radioteleskop Effelsberg oder die Nürburg. Wer die neun Etappen mit einer Länge von 8,76 bis zu 15,74 Kilometern selber wandert, hat am Ende etwa 110 Kilometer in den Beinen.Wie man sich die beschriebenen Etappen aufteilt, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Pracht kann aber von einem inoffiziellen Rekord berichten: „Ein Wanderer hat die 110 Kilometer in einem Tag und einer Nacht geschafft.“

Am anspruchsvollsten sei der Weg bei Schuld. „Dort ist das Gelände schon fast alpin“, beschreibt Pracht seine Erfahrung. Einen Tipp für entspanntes Wandern auch mit kleinen Kindern hat er auch: „Einen Familiensonntag an der frischen Luft kann man auf meiner letzten Etappe von Heimersheim nach Sinzig genießen. Auf diesem flachsten Stück halten auch Kinderbeine Schritt.“ Der wichtigste Tipp von Pracht: „Man muss die Ahr unbedingt von der Quelle zur Mündung entlangwandern. Dieser Weg bietet eine schönere Erfahrung, als andersherum.“

Interessant ist die Symbolik des Ahrsteigs. Zwischen Blankenheim und Kreuzberg sind die Schilder blau. Dieses Blau steht für das Wasser der Ahr. Die dann folgenden roten Schilder von Kreuzberg bis Sinzig symbolisieren das nördlichste zusammenhängende Rotweinanbaugebiet der Welt. Aktuell arbeitet Eifelautor und -maler Pracht an einem fiktionalen Stoff. Das nächste Sachbuch über die Eifel kommt aber bestimmt. Das verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass er allein eine Fotosammlung mit mehr als 20 000 Bildern der Eifel hat.

Infos: Hans-Peter Pracht, „Den Ahrsteig in 9 Etappen genießen“, 12,90 Euro, ISBN 978-3-943123-31-9, erschienen im Eifel-Verlag Jünkerath 2019, www.eifel-verlag.de.