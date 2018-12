Politik in Grafschaft

GRAFSCHAFT. Die Christdemokraten haben ihre Wahlkreis-Kandidaten zur Kommunalwahl aufgestellt. Listenführer ist zum fünften Mal in Folge Michael Schneider aus Gelsdorf. Die Wahl findet im Mai des kommenden Jahres statt.

Die CDU der Gemeinde Grafschaft hat ihre Kandidaten zur Kommunalwahl in einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung aufgestellt. Die Kommunalwahl findet am 26. Mai 2019 statt. Listenführer ist zum fünften Mal in Folge Michael Schneider aus Gelsdorf. Er ist auch Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Chef der CDU-Gemeinderats­fraktion, Klaus Huse (Birresdorf) und desses Vertreter Roland Schaaf. „Wir haben ein hervorragendes Personalangebot für die Wähler mit einer guten Mischung von Mann und Frau, alt und jung, neu und erfahren sowie einer Abdeckung aller Grafschafter Ortsbezirke auf der Liste,“ betonte Michael Schneider in der Mitgliederversammlung.

Auf den Plätzen vier bis neun folgen Rose-Marie Jahn (Bölingen), Leo Mattuscheck, (Lantershofen), Marcel Werner (Nierendorf), Ingrid Meumerzheim (Gelsdorf), Peter Höver, (Holzweiler), Toni Palm (Bölingen) und Jennifer Jung (Eckendorf). Ab Platz zehn geht es weiter mit Maik Hintze (Oeverich), Kurt Kolles (Vettelhoven), Andreas Ackermann (Gelsdorf) Josef Braun (Nierendorf), Rainer Kratz (Bengen), Bruno Zimmermann (Holzweiler), Michael Robrecht (Karweiler), Christian Kreidt (Lantershofen), Vinzenz Schneider (Gelsdorf), Margret Nelles-Lawnik (Nierendorf), Franz-Josef Gieraths (Nierendorf), Frank Schmidt (Ringen), Johannes Jung (Eckendorf), Franz Josef Schneider (Vettelhoven), Günther Armbruster (Oeverich), Albert Mertens (Karweiler), Rainer Binz (Gelsdorf), Stefan Dünker (Lantershofen) und Martin Efferz (Lantershofen).

Aufgestellt wurden auch die Ortsvorsteherkandidaten und Ortsbeiratslisten für sechs von elf Ortsbezirken. Ins Rennen gehen als Ortsvorsteher Rainer Kratz (Bengen), Andreas Ackermann (Gelsdorf), Leo Mattuscheck (Lantershofen), Christoph Weber (Leimersdorf), Josef Braun, (Nierendorf) und Franz Josef Schneider (Vettelhoven).

Ebenfalls gewählt wurden die CDU-Ortsbeiratslisten für Gelsdorf, Lantershofen, Leimersdorf und Nierendorf. Die CDU-Aufstellungsversammlungen für die Ortsbeiratslisten für Birresdorf, Bengen, Eckendorf, Holzweiler, Karweiler, Ringen und Vettelhoven folgen zu Jahresbeginn 2019, ebenso wie die noch ausstehenden Ortsvor­steherkandidaten.