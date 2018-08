GRAFSCHAFT. Die Ahrweiler Polizei bittet die Bürger nach zwei Einbrüchen um erhöhte Wachsamkeit. In beiden Fällen schlugen die Täter am hellichten Tag zu.

Um erhöhte Wachsamkeit bittet die Ahrweiler Polizei die Grafschafter Bürger. Denn sowohl am Montag als auch am Donnerstag kam es jeweils am Vormittag zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Zunächst begaben sich am Montag, zwischen 10.45 und 11.45 Uhr, unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Hauses an der Bonner Straße in Gelsdorf. Sie schlugen eine Scheibe ein, gelangten ins Haus und erbeuteten Schmuck.

Auch in Karweiler in der Straße „Im Wiesenthal“ drangen am Donnerstag der oder die Täter mittels Aufhebeln einer Terrassentür zwischen 10.30 und 11.30 Uhr in ein Wohnhaus ein.

Die Polizei bittet eindringlich darum, verdächtige Personen und Fahrzeuge sofort zu melden. Es gingen bereits Hinweise zu Verdächtigen ein, die tagsüber Dienstleistungen verschiedener Art angeboten hatten oder wertlose Sachen an Haustüren verkaufen wollten. Auch in diesen Fällen sollten die Beamten der Kreisstadt sofort informiert werden.

Ob ein Zusammenhang zu den Taten besteht, ist derzeit unklar. Die Bevölkerung wird jedoch um erhöhte Wachsamkeit gebeten. Informationen und Meldungen bitte an die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, 02641/9740.