Kastanien gegen Süßes in der Grafschaft

GRAFSCHAFT. Bereits zum 82. Mal lädt Haribo in diesem Herbst zur Tauschaktion ein. Mitte Oktober können am neuen Standort des Unternehmens auf der Grafschaft wieder Kastanien und Eicheln gegen Süßes getauscht werden.

Rechtzeitig zum Herbst ist es wieder soweit: Haribo lädt seit 1936 nun bereits zum 82. Mal zu seiner Kastanien-Tauschaktion ein. Wer fleißig Kastanien und Eicheln gesammelt hat, der kann sie am neuen Standort des Unternehmens in der Grafschaft gegen süße Leckereien eintauschen.

Auf dem Aktionsgelände an der Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1 in Ringen wartet am Freitag, 12. Oktober, von 7 bis 16 Uhr und am Samstag, 13. Oktober, von 8 bis 14 Uhr der Goldbär auf die großen und kleinen Sammler, um tatkräftig Unterstützung zu leisten. Damit finden die beiden Tauschtage erstmals an einem Freitag und Samstag in den Herbstferien von Rheinland-Pfalz statt, was aber auch den Fans und Schulkindern aus Nordrhein-Westfalen Gelegenheit gibt, die Herbstfrüchte wiegen zu lassen und einzutauschen.

Das Unternehmen rechnet durch die angepassten Abgabezeiten mit einem größeren Ansturm langjähriger und neuer Sammler aus der Region. Die Veranstaltung ist eingebettet in ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Torwand, Mal- und Bastelecke, Karussell, Glücksrad und Fotopoint.