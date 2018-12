Gummibärchen-Produzent

Haribo-Gründer Hans Riegel wurde am 3. April 1893 in Friesdorf geboren. Er starb am 31. März 1945.

Grafschaft. Auf den Tag genau vor 98 Jahren, am 13. Dezember 1920, ließ Hans Riegel die Firma Haribo GmbH & Co. KG ins Bonner Handelsregister eintragen. Seine erste Mitarbeiterin war seine Frau Gertrud.

Von Sebastian Meltz, 13.12.2018

Alles fing in einer Waschküche in Bonn-Kessenich mit einem Sack Zucker, einem Kupferkessel und einer Walze an. Als 27-Jähriger macht sich Hans Riegel mit seinem und ließ Haribo als Akronym für HAns RIegel BOnn am 13. Dezember 1920 ins Handelsregister eintragen. Riegel begann die Produktion seiner Süßwaren – erst allein, dann mit seiner ersten Mitarbeiterin, seiner Frau Gertrud.

Heute, 98 Jahre später, wird das Unternehmen in dritter Generation geführt. „Die erste Generation hat das Unternehmen gegründet, die zweite Generation von meinem Vater und meinem Onkel hat das Unternehmen nach dem Krieg aufgebaut und europäisiert. Wir in der dritten Generation sehen es als unsere Aufgabe, die Marke zu internationalisieren,“ erklärte Riegel einmal.

Bonns bekanntestes Familienunternehmen ist inzwischen Weltmarktführer im Fruchtgummi- und Lakritz-Segment. Alleine 100 Millionen „Goldbären“ werden täglich weltweit produziert. 2018 startete Haribo die Gummibärchen-Produktion am neuen Standort in der Grafschaft. Neben den Süßigkeiten ist in Bonn und der Region vor allem die 1936 ins Leben gerufene Haribo-Kastanienaktion beliebt: 10.000 Sammler haben in den vergangenen Jahren durchschnittlich jeweils mehr als 200 Tonnen Kastanien im Werk abgegeben. Im Verhältnis 10:1 und 5:1 (bei Eicheln) gibt es dafür Gummibärchen, Konfekt und Lakritz.

Wissenswertes zu Haribo Foto: dpa Der Name Haribo steht als Akronym für HA ns RI egel BO nn.

Foto: HARIBO Die Jubiläums-Mischung „Color-Rado“ ist nach den „Goldbären“ der Top-Seller des Hauses.

Foto: picture alliance / dpa Kultfigur Mit ihnen fing alles an: Die „ Goldbären “ sind seit fast 100 Jahren das Aushängeschild der Marke. Ursprünglich hießen die kleinen Weingummi-Figuren übrigens „Tanzbären“.

Foto: Maximilian Mühlens Der Haribo-Store In Bonn steht der weltweit erste Haribo-Store. Bei der Eröffnung 2013 ließ sich selbstverständlich auch Weingummi-Botschafter Thomas Gottschalk blicken.