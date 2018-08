Kameradschaftsfeier in Lantershofen

LANTERSHOFEN. 200 Besucher wohnten dem Grillfest der Grafschafter Löschgruppen im Lantershofener Winzerverein bei. Neben zahlreichen Neuverpflichtungen und Beförderungen wurden drei Feuerwehrmänner mit dem silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Von Thomas Weber, 20.08.2018

Die elf Löschgruppen der Grafschafter Wehr haben seit dem vergangenen Jahr fast zehn Prozent ihrer aktiven Wehrleute verloren. Das ging aus dem Jahresbericht von Wehrleiter Achim Klein hervor, den er beim Grillfest der Wehren im Lantershofener Winzerverein offenlegte. Waren es im Vorjahr noch 227 Aktive, so sind es aktuell nur noch 206. Und die Aufgaben werden nicht weniger. Ganz im Gegenteil. Rückten die Wehren 2017 noch zu 28 Brand- und 50 Hilfeleistungseinsätzen aus, sind es jetzt, Mitte August 2018, bereits 28 Brände, 29 Hilfeleistungen und 22 Sicherheitswachen.

Der heiße Sommer brachte bislang sieben Flächen- und Heckenbrände mit sich, automatische Brandmeldeanlagen riefen die Wehren sechs mal auf den Plan. Glücklicherweise wurde man von größeren Bränden verschont, mit zwei Ausnahmen: einem Wohnhausbrand in Lantershofen und einem Schulbusbrand in Gelsdorf, bei dem die Wehr der örtlichen Bundeswehr-Kaserne schnell helfend einschritt.

Achim Klein betonte, dass dank der vor Jahren gebildeten Ausrückebereiche auch tagsüber immer genügend Hilfspersonal zugegen war. Zu den Einsätzen kamen Veranstaltungsbetreuungen weit über die Grafschaft hinaus, Umzugsbegleitungen, aber auch Aus- und Fortbildungen. Feuerwehrleuten wird es nicht langweilig.

Auswirkungen des Klimawandels ins Visier nehmen

Dem Kräfterückgang entgegen zu wirken, wird wohl neben den Auswirkungen des Klimawandels eine der Hauptaufgaben der Wehren in der Zukunft sein. Der Erste Beigeordnete der Gemeinde Grafschaft, Michael Schneider, betonte in Vertretung von Bürgermeister Achim Juchem die Wichtigkeit eines Nachwuchsförderungskonzeptes mit pädagogischer Begleitung, für das es im Rat immerhin schon einen Grundsatzbeschluss gibt.

Aber auch das geplante Ausbildungszentrum in Verbindung mit einem neuen Gerätehaus in Eckendorf gehört zu den Vorhaben, die dem Personalschwund entgegenwirken könnten. Schneider wies zudem auf die neu zu errichtende Bleibe der Wehr in Holzweiler/Esch hin und betonte, aus seiner Sicht müsse auch die Löschgruppe Leimersdorf ein neues Domizil erhalten. Die Gemeinde tut viel, um ihre Wehren auf dem neuesten Stand und bei Laune zu halten.

Und so erwähnten Schneider und Klein unisono die neue Drehleiter, die man anschaffen will. Eine nagelneue Leiter wahrscheinlich, nachdem die Vorgänger vom Gebrauchtmarkt kamen. Hier hatte sich der Gemeinderat einstimmig für die teuerste Variante entschieden, die wesentlich vielseitiger ist, als übliche Drehleitern. „Das Land Rheinland-Pfalz hat inzwischen der beabsichtigten Beschaffung grundsätzlich zugestimmt“, so Klein, der weiter ausführte, man müsse dafür nicht einmal die Einstufung der Brandschutzklasse der Gemeinde von B3 nach B4 anheben. Also kann es im Fahrzeugkonzept als neues Löschfahrzeug für Vettelhoven bei einem „HLF10“ bleiben.

Zahlreiche Beförderungen

Die Anhebung der Brandschutzklasse, die eigentlich notwendig gewesen wäre, um Landeszuschüsse für die rund 800.000 Euro teure Drehleiter zu erhalten, hätte im Nebeneffekt die Anschaffung eines knapp 120 000 Euro teureren Fahrzeugs für Vettelhoven nach sich gezogen. Das Geld kann nun im Säckel der Gemeinde verbleiben. Zwei weniger kostspielige neue Fahrzeuge waren frisch vom Werk gekommen und in Lantershofen erstmals zu sehen: ein neues, so genanntes Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser für die Löschgruppe Eckendorf und ein Mittleres Löschfahrzeug für Gelsdorf.

Zum Kameradschaftsfest gehören immer auch Personalien. Neben zahlreichen Beförderungen erhielten drei Wehrleute vom Beigeordneten Michael Schneider das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen: Helmut Görtz (Löschgruppe Eckendorf), Dieter Hilberath und Wolfgang Hoffmann (beide LG Holzweiler) stehen bereits ein Vierteljahrhundert im Dienst der Grafschafter Wehr.