Belebung für die Grafschaft

22.12.2016 GRAFSCHAFT. Das „Café Mittendrin“ wird das Leben in der Grafschaft bereichern. Darin waren sich die Teilnehmer, die der Einladung der Initiative des Projekts „Älterwerden in der Grafschaft mitgestalten“ ins „St. Ursula-Haus“ in Lantershofen gefolgt sind.

Das Projekt „Älterwerden in der Grafschaft mitgestalten“ ist ein Projekt des Caritasverbandes Rhein-Mosel-Ahr und hat zum Ziel älteren Menschen mehr Lebensqualität zu bieten und sie dabei zu unterstützen in ihrem gewohnten Umfeld seniorengerecht leben zu können. Die Caritas bietet an der Ahr bereits seit geraumer Zeit die stunden weise Betreuung demenziell veränderter und anderer gesundheitlich beeinträchtigter Personen an. Dabei arbeiten Fachkräfte der Sozialstation und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Hand in Hand.

Das Grafschafter „Café Mittendrin“ öffnet am 17. Januar seine Pforten für Senioren und deren Begleitpersonen. Anschließend trifft sich die Gruppe jeden Dienstag um 15 Uhr im „St. Ursula-Haus“. Über das Angebot vor Ort informierten sich jetzt die Ortsvorsteher von Holzweiler und Lantershofen, Wilhelm Dreyer und Leo Mattuscheck, sowie Thomas Hergarten von der Gemeindeverwaltung aus erster Hand.

„Mit unserer Sozialstation sind wir als Caritas schon lange in der Grafschaft tätig. Mit dem Café erweitern wir nun unser Angebot“, erklärte Caritas-Geschäftsführer Richard Stahl. Dort sollen zahlreiche Aktivitäten wie Gymnastik, Gedächtnistraining, Kunsttherapie und gemeinsames Pizza- oder Weckmännerbacken angeboten angeboten werden. Als Fachkräfte werden die erfahrenen Krankenschwestern Tamara Dengg, Ingrid Neubusch und Irmgard Schlich zur Verfügung stehen. Gesucht werden nun noch weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Betreuung und Beaufsichtigung von Menschen mit Beeinträchtigung.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Caritas Sozialstation Bad Neuenahr-Ahrweiler/Grafschaft, 02641/759830; E-Mail: sozialstation@caritas-ahrweiler.de. (Christoph Lüttgen)