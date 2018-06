Unwetter im Kreis Ahrweiler

Der Dachstuhl eines Hauses in Lantershofen steht nach einem Blitzeinschlag lichterloh in Flammen.

KREIS AHRWEILER. Im Grafschafter Ortsteil Lantershofen hat am Freitagmorgen ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und einen Großbrand ausgelöst. Die Bewohner konnten sich retten. Auch in Oberzissen in der Verbandsgemeinde Brohltal brennt es.

Das starke Gewitter in den frühen Morgenstunden des Freitags hatte fatale Folgen. In Lantershofen ist ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Die Bewohner des Hauses wurden kurz nach fünf Uhr durch einen ungewöhnlich lauten Knall geweckt. Danach hörten sie ein fortdauerndes und lauter werdendes Knistern am Haus. Der komplette Dachstuhl stand in Brand. Die drei Bewohner konnten sich unversehrt ins Freie retten.

Der Brand konnte durch kurz darauf eintreffende Feuerwehreinheiten der Gemeinde Grafschaft rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte der entstandene Brandschaden bei rund 100.000 Euro liegen. Im Brandeinsatz waren die Löschzüge der Feuerwehren der Gemeinde Grafschaft, der Rettungsdienst und die Polizei.

In Oberzissen ist es kurz vor sieben Uhr zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus gekommen. Auch dort ging ein Dachstuhl in Flammen auf, der von Feuerwehreinheiten aus dem Brohltal bekämpft wurde.