Von Fahrbahn abgekommen

Grafschaft-Esch . Am Montagmorgen ist ein 18jähriger in Grafschaft-Esch auf der Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden. Eine anschließende Alkoholkontrolle verlief positiv.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.12.2017

Am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages ist ein 18jähriger mit seinem PKW, von der Landstraße aus Grafschaft-Esch in Richtung Dernau fahrend, von der Fahrbahn abgekommen. Beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts hatte er die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war dabei im Straßengraben gelandet. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Ersversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Wert von 1,9 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.2000 Euro