Mitglieder müssen tiefer in die Tasche greifen

LANTERSHOFEN. Der TTC Karla in der Grafschaft setzt die Sportbundforderung um, die teuer zu stehen kommt. Nun steigen die Beiträge des Tischtennisclubs um bis zu 40 Prozent an.

Von Thomas Weber, 19.11.2017

Ein relativ großer Einsparten-Sportverein wie der Tischtennisclub Karweiler-Lantershofen (TTC Karla), der mit einem recht niedrigen Budget auskommen und dabei jeden Euro erst noch einmal umdrehen muss, ehe er ausgegeben wird, ist auf die Zuschüsse der Sportverbände angewiesen. Die wiederum stellen Forderungen bezüglich der Eigenfinanzierung der Vereine durch Mitgliedsbeiträge.

Nur wer einen Mindestbeitrag nimmt, ist zuschussberechtigt. Und hier schlägt der Sportbund Rheinland gleich zwei Mal zu, erhöht die Mindestgrenze zum 1. Januar 2018 und zwei Jahre später noch einmal. Dem TTC Karla bleibt nichts anderes übrig, als mitzuziehen. Das bedeutet für die aktiven Jugendlichen ab 15 Jahren, dass sie im neuen Jahr 40 Prozent mehr ausgeben müssen, um bei den Karlas ihrem Sport nachzugehen.

In absoluten Zahlen ist das überschaubar, statt monatlich 2,50 Euro müssen nun 3,50 Euro auf den Tisch gelegt werden. 2020 werden es dann vier Euro sein. Der Beitrag der Erwachsenen Aktiven steigt von vier auf fünf und 2020 auf sechs Euro im Monat. „Im Vergleich zu anderen Sportvereinen liegen wir damit an der untersten Grenze“, machten der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz Mombauer und Vorsitzender Peter Klöckner unisono klar. Bei den Inaktiven ändert sich zudem in der Beitragsstruktur nichts.

Folglich konnten die Beitragserhöhungen der Harmonie der Mitgliederversammlung nicht schaden. 32 Karla-Mitglieder waren zur Versammlung in die Lantershofener Mehrzweckhalle gekommen, begrüßt wurden sie vom Vorsitzenden Peter Klöckner. Vor allem der sportliche Rückblick gestaltete sich angesichts der zahlreichen Mannschaften im Verein ausgedehnt. Höhepunkte des verflossenen Jahres waren dabei die Teilnahme der Damenmannschaft an den deutschen Pokalmeisterschaften in Fröndenberg sowie der Aufstieg der zweiten und siebten Herrenmannschaft zum Ende der letzten Spielzeit.

Noch in bester Erinnerung sind die Regionsmeisterschaften, die der Verein Anfang November in Ringen ausrichtete und zu denen rund 200 Sportler kamen. Zu Gunsten dieser Großveranstaltung verzichtete der TTC auf sein alljährliches Familienturnier.

Schatzmeister Walter Mombauer verkündete das Zahlenwerk und bilanzierte einen geringen Jahresüberschuss, die Kassenprüfer Reinhold Münch und Markus Ockenfels bestätigten die einwandfreie Kassenführung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Ohne Gegenstimme liefen auch die Neuwahlen ab, der bestehende Vorstand mit dem Vorsitzenden Peter Klöckner, Stellvertreter Ralf Klein, Geschäftsführer Rainer Rönn, Schatzmeister Walter Mombauer, Sportwart Andreas Lafontaine sowie Jugend- und Schülerwart Marvin Krupp wurde für ein weiteres Jahr bestätigt.

Geehrt wurde ebenfalls. Seitens des Tischtennis-Verbandes Rheinland gab es für 20-jähriges aktives Tischtennisspielen die Siegernadel in Silber für René Küls und Monika Meyer. Gold für 30 Jahre erhielten Christiane Böttcher, Thomas Uerz und Frank Powelz, für 50 Jahre wurden Wolfgang Klöckner und Reinhold Münch geehrt, Walter Mombauer steht indes bereits 60 Jahre aktiv an der Platte.

Urkunden und Präsente für langjährige Mitgliedschaft im TTC Karla gab es ebenfalls, auch wenn nicht alle zu ehrenden Mitglieder anwesend waren. 25 Jahre Karla-Mitglied sind Johannes Kappen, Roman Kappen, Walter Moitz, David Schuster und Jörg Wollert. Seit einem halben Jahrhundert gehört Hans-Walter Bender dem Verein an.