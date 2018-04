Ungeklärte Ursache

Am Sonntagnachmittag ist ein 15-jähriger Junge beim Aufstellen eines Maibaumes in Nierendorf ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Grafschaft Nierendorf. Am Sonntagnachmittag ist ein 15-jähriger Junge beim Aufstellen eines Maibaumes in Nierendorf ums Leben gekommen. Die Ermittlungen dauern an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2018

Am späteren Sonntagnachmittag befanden sich mehrere junge Nierendorfer auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses, um die Vorbereitungen für die traditionelle Maibaumaufstellung zu treffen.

Nach Angaben der Polizei musste hierzu der Stamm im oberen Bereich angehoben werden. In diesem Zeitpunkt lag der untere Teil des Stammes bereits vor der speziell für die Aufstellung bestimmten betonierten Grube.

In dieser Grube befand sich ein 15-jähriger junger Mann, der mit Arbeiten in der Grube beschäftigt war. Aus bislang noch ungeklärter Ursache rutschte der Stamm in die Grube und verletzte den jungen Mann schwer.

Er wurde in die Uniklinik Bonn gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern noch an.