Vorfahrt missachtet

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen auf der L84 an der Einmündung zur B267 in Bad Neuenahr-Ahrweiler frontal zusammengestoßen. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Zwei verletzte Autofahrerinnen, ein Schaden von rund 20 000 Euro sowie erhebliche Behinderungen im einsetzenden Berufsverkehr sind die Bilanz eines Unfalls in der Kreisstadt am Dienstagmorgen. Gegen 6.15 Uhr, so die Ahrweiler Polizei, wollte die Fahrerin eines Nissan, die aus Richtung Tiefkreisel kam, an der Einmündung der Rotweinstraße nach links auf die B 267 in Richtung Walporzheim abbiegen. Sie missachtete die Vorfahrt einer entgegenkommenden Hyundai-Fahrerin und kollidierte frontal mit dem Wagen.

Beide Unfallbeteiligten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Bad Neuenahr gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.