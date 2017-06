Technischer Defekt im Seniorenheim

Ahrweiler. Nach einem technischem Defekt blieb am Sonntagnachmittag ein Aufzug in einem Ahrweiler Seniorenheim stecken. Zudem kam es zu starker Rauchentwicklung, das Gebäude wurde kurzzeitig evakuiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2017

Zu einem Großeinsatz in einem Seniorenheim an der Wilhelmstraße in Ahrweiler sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntag gegen kurz nach 17 Uhr ausgerückt. Durch einen technischen Defekt am Aufzug des Seniorenheims war es laut Polizei zu starker Rauchentwicklung im Treppenhaus sowie im Aufzugsschacht gekommen. Der Aufzug, in dem sich zwei Besucher befanden, blieb daraufhin stecken.

Die Feuerwehr befreite die Personen unverletzt aus ihrer misslichen Lage. Alle weiteren Heimbewohner, die mehrheitlich vorsorglich evakuiert worden waren, blieben ebenfalls unverletzt. Das Seniorenheim blieb bewohnbar, nachdem die Feuerwehr Aufzugschacht und Treppenhaus gelüftet hatte.

Laut Polizei entstand keinerlei Gebäudeschaden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rettungsdienst und Notärzten, waren auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz. Die Wilhelmstraße musste für den Durchgangsverkehr für etwa 90 Minuten gesperrt werden.