Marktbuden aufgebrochen

AHRWEILER. Zwei Nächte in Folge wurde auf dem Ahrweiler Weihnachtsmarkt eingebrochen. Insgesamt zehn Buden wurden aufgebrochen, bisher gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Ahrweiler kam es in den vergangenen beiden Nächten, also von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag, zu zehn Einbrüchen.

Wie die Polizei der Kreisstadt mitteilte, wurden in der ersten Nacht von den bislang unbekannten Tätern vier Marktbuden angegangen. Sie drangen in die Stände ein, indem sie die Vorhängeschlösser, vermutlich mit einem Bolzenschneider, aufbrachen.

In der darauffolgenden Nacht wurden wiederum sechs Stände aufgebrochen. Da die Arbeitsweise der Einbrecher identisch war, geht die Polizei von der selben Tätergruppe aus. Die Standbetreiber hatten weder Wertsachen noch Geld in den Buden deponiert, so dass die Täter ohne Beute blieben.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ahrweiler unter der Rufnummer 026 41/9740.