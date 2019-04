AHRWEILER. Die Ahrweiler Aloisius-Schützen wollen demnächst bei Schülern und Eltern aktiv um neue Mitglieder werben. Zudem wählte die Mitgliederversammlung der Aloisius-Schützen Peter Terporten für drei Jahre erneut zum Vorsitzenden.

Von Thomas Weber, 07.04.2019

Die Zahl der aktiven Ahrweiler Aloisius-Schützen sinkt, wie auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Weinhaus Coels bekannt wurde. So reduzierte sich die Zahl der aktiven Schützen von 42 auf 31. Bei faktisch gleichbleibender Mitgliederzahl der Gesellschaft (486) beträgt zudem die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren 143 und damit 17 weniger als im Vorjahr. Der Vorstand reagierte: Noch in diesem Jahr wird man aktiv um neue Mitglieder bei Schülern und Eltern werben. Dazu unterstützt der Spielmannszug Ahrweiler bereits jetzt die Ausbildung im Tambourcorps der Aloisius-Schützen.

Zur Mitgliederversammlung waren 20 Personen erschienen, darunter der amtierende Hauptmann Nik Schinköthe und Schützenkönig Nils Hermann. Vorsitzender Peter Terporten konnte zudem vier der sechs Ehrenmitglieder begrüßen. Zu hören gab es wie gewohnt zwei Jahresrückblicke.

Geschäftsführer Rolf Groß rief das Jahr der Jungschützen in Erinnerung, emotionaler und mit einer gehörigen Portion Humor blickte Chronist Peter Ropertz zurück, dessen Vortrag von Udo Groß verlesen wurde.

Neben den üblichen Terminen mit Schützenfest, Aloisiusfest und der traditionellen Fahrt „Pänz“ ins Phantasialand gab es im vergangenen Jahr noch einmal eine große Bühne für den nach 30 prägenden Jahren aus dem Vorstand ausgeschiedenen Hans-Georg Klein. Nüchtern fiel dann der Kassenbericht aus, wobei Schatzmeister Achim Gemein einen Jahresüberschuss von gut 2100 Euro vermeldete. Entlastend für die Kasse stellt sich zudem dar, dass die Bürgerschützen für das Schützenfest der Aloisius-Jugend nun alljährlich Wein stiften. „Für die Erwachsenen, nicht für die Kinder“, führte Kassenprüfer und Bürgerschützen-Vorstand Dieter Zimmermann aus. Beanstandungen an der Kasse gab es nicht, der Vorstand konnte einstimmig entlastet werden.

In diesem Jahr standen Wahlen an, Veränderungen im Vorstand gab es nicht. Einstimmig wählte die Versammlung Terporten für weitere drei Jahre an die Spitze der Aloisius-Schützen. Mit dem gleichen Ergebnis gewählt wurden Geschäftsführer Rolf Groß, Betreuer Klaus Terporten und Zeugwart Stefan Jakobs. Vakant blieb der Posten des Betreuers der Offiziere, die Aufgabe erfüllt derzeit der zweite Vorsitzende Udo Groß. Unverändert bleiben auch die Beiträge, beschloss die Versammlung. Zum Ende der einstündigen Versammlung gab Terporten dann noch bekannt, dass das Aloisiusfest in diesem Jahr erst nach den Sommerferien, nämlich am 23. und 24. August, stattfinden wird.