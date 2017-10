Bombastischer Saison-Auftakt im Kurhaus

BAD NEUENAHR. Mit Brahms' erstem Klavierkonzert und Beethovens sechster Sinfonie haben die Klassische Philharmonie Bonn mit Dirigent Heribert Beissel und Pianistin Ekaterina Litvintseva die Konzertreihe eröffnet und ihr Publikum beeindruckt.

Von Andrea Simons, 22.10.2017

Die Vorfreude auf die neue Wiener-Klassik-Saison im Bad Neuenahrer Kurhaussaal war groß. Auch die Preiserhöhung von, je nach Kategorie, knapp neun bis zehn Prozent für die sechs Konzerte hat sich offenbar nicht negativ ausgewirkt: Nach Angaben der ausrichtenden Heilbad GmbH wurden zu den bisher rund 450 Abonnenten sogar noch einige dazugewonnen. Mit mehr als 600 Zuhörern war das Eröffnungskonzert voll besetzt. Doch so erwartungsfroh manche sein mochten, unkommentiert sollte es diesmal aber nicht losgehen.

Bevor die Klassische Philharmonie Bonn und Pianistin Ekaterina Litvintseva ansetzten, trat Dirigent Heribert Beissel an den Bühnenrand. Nicht nur, um zu vermitteln, wie „irrsinnig schwer“ Johannes Brahms’ erstes Klavierkonzert für die Ausführenden ist, sondern auch, um das Publikum vor dem ersten Satz zu warnen: „Er ist der längste, bombastischste und schwerste. Und wenn wir gleich anfangen, dann springt einen die Musik an wie ein wildes Tier“, sagte er. Ganz so wild wurde es nicht, wofür auch das „viele schwarze Tuch“ (Beissel) sorgte, das die Bühne umgibt. Dennoch war die Wucht vom ersten Schlag an spürbar: Rumorende Paukenwirbel, bebende Saiten und aufgeregte Orchestertriller. Durch trübsinnigere und wehmütige Passagen zwischendrin wirkten die kollektiven Ausbrüche nur noch dramatischer.

Perlende Töne und rasante Tastenläufe

Erst nach einigen Minuten setzte markant das Klavier ein. Virtuosität und Feinsinn legte Litvintseva an den Tag. Wie selbstverständlich perlten die Töne, entrückten die sanften Anschläge, gelangen aber genauso rasende Tastenläufe und eindringlichen Steigerungen. Intensiv, innig und zugleich packend war das Spiel der 1986 ganz im Osten Russlands geborenen Pianistin, die bereits zwei Mal mit Beissels Orchester tourte und auch Live-Aufnahmen mit der Klassischen Philharmonie Bonn einspielte.

Die gemeinsame Spielerfahrung erwies sich als Brahms’ Werk überaus zuträglich: War es nicht das Nebeneinander von Solistin und Orchester, sondern deren Miteinander, das gefangen nahm. Sie wurden zur organischen Einheit bei einer effektvollen Komposition voller betörender Einfälle und wunderbarer Themen. Schillernd traten immer wieder einzelne Instrumente oder Instrumentalgruppen hervor: das Klavier im Dialog mit den Streichern, Einwürfe von Flöte, Klarinette, Fagott und Horn. Gemeinsam schufen sie ein Klangbild von zugleich entrückendem Zauber und ausnehmender Klarheit, in das das Publikum akustisch tief eintauchte. Genauso übrigens wie in Litvintsevas von großer Ruhe geprägter Zugabe: Robert Schumanns „Abschied“.

Musiker hinterlassen einen tiefen Eindruck

Sinfonisch hatte das Orchester im ersten Stück des Abends agiert, und eine Sinfonie sollte folgen. Und zwar eine von jenem Komponisten, der Brahms lange davon abhielt, eine Sinfonie zu schreiben: Allein bei dem Gedanken höre er schon einen „Riesen Beethoven hinter sich marschieren“, soll Brahms gesagt haben. In Beethovens sechster Sinfonie ging es eher tänzerisch los, mit freudigem Juchzen über die Ankunft auf dem Land, gefolgt von munteren Wellenbewegungen und Vogelstimmen in der „Szene am Bach“. Zwar donnert und blitzt es im vierten Satz der „Pastorale“, aber das Gewitter, das das Orchester zudem nahtlos in die umgebenden Sätze einband, erschien wie ein logisches, völlig natürliches Ereignis, nach dem sich das Leben um so erleichterter genießen lässt.

Das Konzert zum Saisonauftakt überzeugte vor allem mit Wohlklang und hinterließ ein ungemeines Wohlgefühl, woran nicht zuletzt die diesmal bei den Werken besonders geforderten Bläser erheblichen Anteil hatten. „Ein Erlebnis“, resümierte eine Zuhörerin am Ende, und niemand widersprach.