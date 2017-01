Feuerwehreinsatz an der Ramersbacher Straße

05.01.2017 BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Ramersbacher Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind Freiwillige Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend um 17.40 Uhr gerufen worden.

Nach Mitteilung der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler war bei Aufräumarbeiten in der Erdgeschosswohnung des Hauses ein Weihnachtsbaum in Brand geraten.

Das Feuer breitete sich im Wohnzimmer aus, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Diese bemerkte der 58-jährige Bewohner der oberen Wohnung. Er alarmierte die Feuerwehr und brachte alle Bewohner des Hauses in Sicherheit. Anschließend habe der Mann den Brand gelöscht, so die Polizei.

Die Feuerwehrleute lüfteten die Wohnung unter Atemschutz und überprüften sie auf Brandnester. Vier Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Ursache des Brandes könnte laut Polizei ein Defekt in der Lichterkette des Weihnachtsbaumes gewesen sein, die Ermittlungen dazu dauern an. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Kameraden im Einsatz. (ff)