BAD NEUENAHR. Ein Weihnachts-Traum-Baum steht neuerdings auf dem Bad Neuenahrer Platz an der Linde. Ihn schmücken gelbe Zettel mit persönlichen Hoffnungen und Wünschen.

„Ich möchte, dass mein Papa mehr Zeit für mich hat“, „Mögen sich alle Menschen, die Streit haben, wieder vertragen“, „Ich wünsche mir Frieden und Gesundheit“, „Es wäre schön, wenn ich das nächste Jahr noch erleben dürfte“: Es sind fast immer persönliche Wünsche, die auf den gelben Zetteln stehen, die seit Dienstag den Weihnachts-Traum-Baum auf dem Bad Neuenahrer Platz an der Linde schmücken.

Senioren, Kindergarten- und Schulkinder, Einzelhändler und ihre Kunden, Einheimische und Besucher der Stadt haben die mit roter Schleife versehenen Wunschkarten ausgefüllt, die Bürgermeister Guido Orthen nun an der riesigen Tanne befestigte. „Mögen diese Träume und Wünsche dort hinfliegen, wo sie hingehören“, meinte er und sah in Richtung Himmel. Derweil sangen Grundschulkinder ein Lied vom Advent und von einer Kerze, die Licht in die Dunkelheit bringt.

Erstmalig wurden die beiden großen Weihnachtsbäume auf dem Platz an der Linde mit derartigen Zetteln behangen. Die Idee dazu hatte der Schultes der Wadenheimer Bürgergemeinschaft, der Bad Neuenahrer Horst Felten, der sie aus einem Urlaub in Südtirol mit an die Ahr gebracht hatte. Gerade die Adventszeit lädt dazu ein, innezuhalten, die großen und kleinen Dinge des Alltags wertzuschätzen und für ein harmonisches Miteinander einzutreten. Um solchen Wünschen Ausdruck zu verleihen, bieten die Weihnachts-Traum-Bäume natürlich eine gute Gelegenheit, die auch Vertreter der Werbegemeinschaften von Ahrweiler und Bad Neuenahr gerne nutzten. „Materielle Wünsche sind allerdings ausgeschlossen“, stellte Guido Orthen schmunzelnd schnell klar.

Bereits vor Wochen waren zahlreiche wasserfeste Wunschzettel im am Platz an der Linde angrenzenden Einzelhandel sowie im Bürgerbüro der Stadtverwaltung verteilt worden. Nicht nur Einheimische, auch Besucher der Stadt konnten ihre wichtigsten persönlichen Anliegen mit einem Satz skizzieren. Nun flattern sie auf einem gelben Zettel an den Weihnachtsbäumen im kalten Dezemberwind.

Tatkräftige Unterstützung hat die Aktion durch die Grundschulen in Ahrweiler und Bad Neuenahr erfahren. Auch die Kindertagesstätte Arche Noah oder auch die Ahrtal-Residenz machten mit zum Teil sehr kreativ gestalteten Wunschzetteln mit. Als Bürgermeister Orthen und seine Helfer die ersten Zettel befestigten, begleitete der Chor der Grundschule Bad Neuenahr unter Leitung von Ursula Bell den Auftakt der Aktion mit einigen stimmungsvollen Weihnachtsliedern, die dann auch die anwesenden Wochenmarkt-Beschicker gerne mitsangen.