BAD NEUENAHR. Im evangelischen Gemeindehaus trafen sich knapp 30 Menschen zu einer Weihnachtsfeier. Es waren Menschen, die sonst alleine gewesen wären.

Von Thomas Weber, 27.12.2017

. Immer mehr Häuser und Wohnungen werden nicht von Familien oder Paaren, sondern von Singles bewohnt. Das bedeutet nicht selten auch an Weihnachten, das man alleine ist. Das zieht sich durch alle Altersschichten. Für Abhilfe zumindest an Heiligabend sorgen die christlichen Kirchen in der Kreisstadt mit einem Angebot im evangelischen Gemeindehaus.

Dort waren auch am diesjährigen Heiligabend wieder angeregte Gespräche zu hören, es wurde gelacht und gefeiert. Knapp 30 Personen waren zusammen gekommen, um gemeinsam das Weihnachtsfest zu begehen. Einige kommen Jahr für Jahr, andere waren zum ersten Mal dabei. Waren es in den beiden vergangenen Jahren auch einige Flüchtlinge, so war dieses Mal nur ein junger Mann aus dem Irak unter den Feiernden, von denen die meisten aus Bad Neuenahr-Ahrweiler stammen. Sie nahmen das Angebot dankbar an, stärkten sich bei einer Kartoffelsuppe oder einem Glas Wein.

Seit mehr als zehn Jahren organisiert ein engagiertes Team um Regine Helmrich diese lockeren Treffen für Menschen, die den Heiligabend nicht alleine feiern möchten. Am Abend selbst sind es gut ein halbes Dutzend Freiwillige, die sich um die Gäste kümmern. „Wir haben zeitlich so angefangen, dass man noch die frühen Christmetten besuchen konnte“, so Pfarrer Friedemann Bach.

Er griff im Laufe des Abends zur Gitarre, um mit der Gesellschaft in Weihnachtslieder einzustimmen. Zuvor hatte Rudi Wolber passend zum Heiligabend die Weihnachtsgeschichte vorgetragen. Spontan hatte auch eine Lehrerin unter den Besuchern zum Mikrofon gegriffen, um die Geschichte einer Schülerin vorzutragen.

Wer am Ende konnte und wollte, warf einen Obolus in ein Sparschwein. Am späten Abend bestand dann noch die Möglichkeit, unweit des evangelischen Gemeindehauses die Rosenkranzkirche oder die evangelische Martin-Luther-Kirche am Ahrufer zu besuchen, wo auch am späten Abend noch Christmetten gefeiert wurden.

Die Kirchen waren am Heiligabend allesamt wieder proppenvoll, auch sie waren wieder Anlaufpunkt für Menschen, die nicht alleine bleiben wollten.