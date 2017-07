Rettungseinsatz

Altenahr. Am Samstagnachmittag stürtze ein 77-jähriger in der Nähe des Bahnhof Ahrweiler von einem steilen Wanderweg. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik Bonn.

Von Anja Wollschlaeger, 09.07.2017

Der Wandertourist aus Baden-Württemberg war gegen 15:30 Uhr am Samstagnachmittag mit einer Gruppe unterwegs, als er auf einem steilen Abschnitt des Weges stürzte. Er rutschte einen etwa 30 Meter langen Hang hinab, bevor er offensichtlich schwer verletzt und bewusstlos auf dem Radweg in der Nähe des Bahnhofes aufkam.

Seine Mitwanderer alarmierten sofort den Notruf. Die Feuerwehr Altenahr rückte mit zehn Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen aus und fand den schwer verletzten Mann. Ein Notarzt versorgte ihn an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber brachte den Wanderer in die Uniklinik Bonn. Nach Auskunft der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler besteht keine Lebensgefahr.