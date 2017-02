Walporzheim hat eine Tollität

WALPORZHEIM. Die Karnevalsgesellschaft Bunte Kuh präsentiert Vater und Sohn als Prinz und Adjutant.

Von Thomas Weber, 13.02.2017

Jetzt hat auch Walporzheim eine neue Tollität: Prinz David I. aus dem Hause Jacobs, der im Jahr des Berliner Mauerfalls das Licht der Welt erblickte und nach einer Odyssee über Ahrweiler und Heppingen nun in Walporzheim ansässig ist. Für den Informatiker steht seit Langem fest: „Mein größtes Hobby ist der Karneval in Walbeze.“

Dort engagiert er sich seit mehr als zehn Jahren, seit 2008 gehört er dem Elferrat der Karnevalsgesellschaft (KG) Bunte Kuh an, 2009 nahm er dazu eine Vorstandstätigkeit an. Wie Prinz geht, weiß er aus erster Hand, war er doch vor fünf Jahren noch der Säckelmeister im Hofstaat des damaligen Prinzenpaars, das sein Vater Stefan und dessen spätere Frau, Prinzessin Mary, bildeten. Nun hat David den Spieß umgedreht und Vater Stefan zum Adjutanten ernannt.

Beide wurden als Höhepunkt der Proklamations-Prunksitzung musikalisch vom Spielmannszug Ahrweiler begleitet und in Samtsäcken verhüllt auf die Bühne geleitet. Als dann dort die Hüllen fielen und Sitzungspräsident Guido Schwiperich den neuen Prinzen offiziell proklamierte, gab es kein Halten mehr. Das Festzelt, in dem den ganzen Abend über schon eine riesige Stimmung herrschte, schien im Alaaf-geschwängerten Freudentaumel förmlich zu explodieren.

Bürgermeister, Ortsvorsteher, Weinkönigin, Schützenkönig, Möhne und viele Vertreter befreundeter Karnevalsvereine – alle machten ihre Aufwartung, um der neuen Tollität ihre Glückwünsche zu überbringen. Der Reigen ging nahtlos über in eine lange Partynacht am Walporzheimer Ahrufer. Nun kann der närrische Höhepunkt kommen, und der wird in Walporzheim einige besonders lustige Gestalten präsentieren. Denn die Funken der KG müssen sich laut närrischem Gesetz des Prinzen im Schlumpfkostüm mit Präsident Hardy Mies als Papa Schlumpf zeigen. Und der Elferrat hat am Umzug gefälligst im Bayern-München-Trikot teilzunehmen, auch wenn das Herz eher für Dortmunder, Kölner oder Schalker Kicker schlägt.

Der jecke Abend in Walporzheim begann noch unter der Herrschaft von Prinzessin Andrea III., die mitsamt Elferrat, Spielmannszug, Funken und Kindertollität Michelle I. ins proppenvolle und festlich geschmückte Zelt einzog. Rund 450 Narren feierten dort schon überschwänglich.

Sehr zur Freude von Onkels, Tanten, Omas und Opas ließ Sitzungspräsident Guido Schwiperich die Kinderfünkchen tanzen. Dann ging es Schlag auf Schlag. Tenor und KG-Dauergast Tino Selbach (De Tino us Kölle) schmetterte kölsche Karnevalshymnen und brachte die Jecken „en unserem Veedel“ zum Schunkeln und Singen. Markus Schimming machte aus der Bütt heraus klar, dass er die Gartenarbeit minutiös mit dem Nachbarn plane: Wann mäht wer den Rasen und wann macht wer das Bier auf?

Die Verwandlung von ollen Gardisten in junge Tänzer zelebrierten ein Dutzend Mitglieder der Birkenfelder Dorfgrenadiere und Opa & Oma in Person von Monika und Erich Althammer aus Lantershofen nahmen so manchen bekannten Ahrweiler und Walporzheimer auf die Schippe, sich selbst jedoch am meisten. Kneipenwitze á la Comedian Markus Krebs im Sekundentakt präsentierte der Andernacher Niklas Laux. Manchmal mußte man sogar drüber nachdenken: „Ich bin Atheist. Gott sei Dank.“

Eine tolle Überraschung hatte das Stimmungs-Duo „Nightlive 13“ parat. Die beiden trugen nicht nur ihre „Ma-Ma-Ma-Magdalena“ lautstark durchs Zelt, sie hatten den Walporzheimern auch einen eigenen Song geschrieben: „Der Walbeze Prinz.“ Da dürfte die kommende Tollität schon innerlich gejubelt haben.

Den größten Teil des Abends über gehörte die Bühne allerdings Tänzerinnen und Tänzern. Vieles hat die KG selbst zu bieten. Den Kinderfunken folgten im Laufe des Abends zwei weitere Funkengruppen, die die Beine fliegen ließen. Bunt gemischte Walbeze Mädche un Junge gehören ebenfalls seit Jahren fest zum Programm, sie präsentierten die tanzende Polizei. Die Showtänzerinnen von „Just for fun“ ließen derweil den guten alten Rock’n’Roll aufleben und Marsmännchen des Männerballetts, also die „Ahrsianer“ bestachen durch blinkende Akrobatik.

Ein ganz klein wenig traurig dürfte nur eine gewesen sein: Prinzessin Andrea III. mußte sich im Laufe des Abends aus dem Ornat und vom Tollitätendasein verabschieden. Gleiches galt für Hofdame Anja Bernards-Gansewig. Nur Adjutant Stefan Jacobs blieb der jecken Regierung treu und wechselte in den Hofstaat des neuen Prinzen David.