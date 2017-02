Straßenbeleuchtung ist ausgefallen

In Oberbreisig gingen in verschiedenen Straßenzügen die Lampen aus.

08.02.2017

Im Bad Breisiger Ortsteil Oberbreisig ist vorübergehend in einigen Straßenzügen die Straßenbeleuchtung ausgefallen.

Der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig wurde der Ausfall der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Straßenzügen im Stadtteil Oberbreisig gemeldet. Die Verwaltung arbeitet gemeinsam mit der zuständigen Firma an der Behebung dieses Problems, jedoch sind die Reparaturarbeiten sehr aufwendig und werden etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die Einwohner werden daher um Verständnis gebeten. (Victor Francke)