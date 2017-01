GA-Winterspaziergang entlang der Ahrweiler Weinberge und durch die Altstadt

07.01.2017 AHRWEILER. Vier Kilometer sind genug. Auch der geneigte Wanderer muss sich zum Jahresbeginn ja nicht gleich großen Herausforderungen wie dem 90 Kilometer Langen Ahrsteig stellen. Für einen ruhigen Nachmittag empfiehlt sich, ein Stündchen die Seele baumeln zu lassen entlang der Weinberge und in der Altstadt von Ahrweiler. Wer möchte, kann aber auch in Historie schwelgen.

Startpunkt ist der Ahrweiler Bahnhof, der auch Parkplätze bietet. Durch die Pergola am Landrat-Joachim-Weiler-Platz, wo auch der im Winter abgestellte Winzerbrunnen steht, geht es ein Stück entlang der Wilhelmstraße mit ihren teilweise aus der Gründerzeit stammenden Häusern. Direkt vor der AOK führt ein kleiner Weg rechts von der Wilhelmstraße weg in Richtung Weinberge. Auf einer Brücke werden Bahn und Umgehungsstraße überquert.

Mit Blick auf die Wingerte – sieht zwar so aus, sind aber keine Steillagen – geht es entlang der Weinbergsmauern in Richtung Westen, sprich Walporzheim. Dabei passieren der oder die Spaziergänger zunächst die Weinbergslage Daubhaus. Ein steiler Weg, der rechts in die Höhe abgeht, trennt den Daubhaus von der Lage Forstberg. Der Weg ist die kürzeste Verbindung zwischen Ahrweiler und Lantershofen und wird auch Maubichpass genannt. Benannt nach einer Lantershofener Spezialität: dem Mus aus gedörrten Birnen, das auf Kuchen gestrichen wird.

Entlang der Lage Forstberg geht es an der Elligbrücke vorbei immer geradeaus in Richtung Adenbachtal. Rechts sind dabei die Wingerte der Lage Rosenthal zu sehen. An der Adenbachbrücke, wo auch der Bahnhaltepunkt Ahrweiler Markt ist, wird es historisch.

Links ist das vor Jahren restaurierte Adenbachtor als Teil der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert zu sehen, hinter dem Stadttor ragt Sankt Laurentius auf. Dazu später mehr. Rechts ragen im Adenbachtal die Pfeiler der „Unvollendeten“ empor. Es sind die Brückenpfeiler der im wilhelmischen Kaiserreich geplanten strategischen Bahnlinie von Neuss nach Metz. Die Brücke wurde nie fertig. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte sie sich erledigt. Zwar wurden die Pfeiler in den 1920er Jahren noch einmal eingerüstet, doch dabei blieb es. In dem Tunnel der einstigen strategischen Bahn neben dem linken Pfeiler war 1944 und 1945 die „Stadt im Berg“. Dort fanden in Verschlägen mit Hausnummern mehr als 2000 Ahrweiler Bürger Schutz vor Bomben. Am Tunneleingang ist heute eine Erinnerungsstätte mit Nachbau der Tunneleinrichtung.

Weiter geht es Richtung Westen entlang der Weinbergslagen Rosenthal und Silberberg mit ihren markanten Terrassen bis zum heutigen Museum Römervilla. Wer in der Mitte der Strecke schon fußkrank ist, kann links über „Drodtens Brück“ den Weg in die Altstadt abkürzen.

Das Museum Römervilla steht über einem 1980 bei Arbeiten für die Ahrweiler Umgehung freigelegten römischen Landhaus und wird von gut 20 000 Gästen pro Jahr besucht. Mehr als 700 000 Besucher gab es seit ihrer Eröffnung in der unweit am Silberberg gelegenen Dokumentationsstätte Regierungsbunker. Das „Museum des Kalten Krieges“ ist ein Teilstück des ehemaligen Regierungsbunkers, für den ebenfalls ein Tunnel der einstigen Strategischen Bahn genutzt wurde.

Vorbei an der Römervilla –Halbzeit des Spaziergangs – geht es entweder als Abkürzung über eine links gelegene Treppe an der Stützmauer aus Bruchstein oder mit einem kleinen Schlenker über den bisher begangenen asphaltierten Weg links in Richtung Altstadt.

Links am Kreisel Walporzheimer Straße geht es am Ahr-Wein-Forum und dem Ahrweiler Winzerverein entlang direkt auf das Obertor als Eingang zur Altstadt zu. Markant neben den Tortürmchen: Drei eingemauerte Steinkugeln erinnern an die Belagerung Ahrweilers durch burgundische Truppen Karls des Kühnen im Jahr 1476.

Direkt hinter dem Tor ist links das Peter-Friedhofen-Haus, im dem der 1985 seliggesprochene Schornsteinfeger und Gründer der Barmherzigen Brüder (1819 bis 1860) in seiner Ahrweiler Zeit gelebt hat.

Rechts ist das „Lästerbänkchen“ von Ahrweilers Original Rita Lauter. Dort wird bei Rotwein oder Schabau rund ums Jahr das Geschehen in der Altstadt „auf links gedreht“. Da freuen sich Einheimische auch über einen Plausch mit Wanderern. Ob dann alles wahr ist, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Deshalb heißt es ja „Lästerbänkchen“. Der Oberhutstraße folgend, vorbei am Rodder Hof, führt die nächste Gasse links, das ist die Steinfelder Gasse, direkt auf den Weißen Turm zu.

Das Gebäude mit der Barockhaube ist eines der ältesten Häuser von Ahrweiler. Der Turm wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut. Quasi schräg gegenüber steht die Ahrweiler Synagoge, heute nach liebevoller Restaurierung ein Kulturzentrum. Sie gehört mit der Synagoge von Niederzissen zu den einzigen jüdischen Bethäusern, die die Nazizeit im Kreis Ahrweiler „überlebt“ haben.

Geradeaus geht es dann zum Ahrweiler Marktplatz mit der mächtigen Sankt Laurentius-Kirche. Ihr Grundstein wurde 1269 gelegt. Sie ist die älteste gotische Hallenkirche des Rheinlandes und besticht im Inneren durch ihre Wandmalereien. Diese zeigen unter anderem auch Szenen aus dem mittelalterlichen Ahrweiler mit Stadtmauer und Stadttoren.

Immer in Richtung Osten bilden das alte Rathaus mit der Jahreszahl 1566 unter dem alten Stadtwappen mit kurkölnischem Kreuz und wehrhaftem Adler sowie Fachwerkhäuser den Eingang zur Fußgängerzone Niederhutstaße. Über Kopfsteinpflaster geht es weiter in Richtung Niedertor, wo es in „China-Town“ etwas gibt, was ganz Nordrhein-Westfalen nicht mehr zu bieten hat: Raucherkneipen für die, die dem Laster über den Jahreswechsel nicht abgeschworen haben.

Über den Übergang am Kreisel geht es entlang der Wilhelmstraße wieder in Richtung Bahnhof. Wobei das alte Kreishaus ein Blickfang und historische Stätte zugleich ist. Dort fand nach dem Zweiten Weltkrieg im Juni 1945 der erste Kriegsverbrecherprozess auf deutschem Boden statt. Die Todesurteile gegen drei Bahnarbeiter, die einen abgestürzten US-Piloten erschlagen hatten, wurden am 29. Juni 1945 im Gefängnishof von Rheinbach am Galgen vollstreckt. Aber das nur am Rande. Hauptsache der Spaziergang war nett und die kleine geschichtliche Exkursion hat gefallen. (Günther Schmitt)