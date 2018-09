Einige Straftaten

Dernau. Beim Dernauer Weinfest kam es am Wochenende zu einigen Einsätzen der Polizei. Darunter waren Körperverletzung, Bedrohung, Unfallflucht und Vermisstenfälle.

Was am Freitagabend sowohl beim Weinfest in Dernau als auch in Altenahr aus polizeilicher Sicht völlig reibungslos und friedlich verlief, steigerte sich einsatztechnisch in Dernau am Samstag immens. Im Laufe des Samstagabends und frühen Sonntagmorgens, so die Ahrweiler Polizei, kam es zu einer Häufung von Straftaten.

Insgesamt wurden drei Körperverletzungen, eine Bedrohung und eine Unfallflucht gemeldet. Es kam zu vielen weiteren Einsätzen wie Verlustanzeigen, Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes, Streitigkeiten und Vermisstenfällen.