Bad Neuenahr . Eine Trickbetrügerin wollte am Freitag einen Senioren in Bad Neuenahr bestehlen. Der reagierte allerdings richtig und verscheuchte die Frau.

Nur der Aufmerksamkeit eines 79-jährigen Mannes ist es zu verdanken, dass es am späten Freitagvormittag auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Bad Neuenahr nicht zu einem Trickdiebstahl kam. Eine junge Frau südländischen Typs, so die Polizei Ahrweiler, sprach den Rentner an und bat um das Wechseln einer Zwei-Euro-Münze, um einen Einkaufswagen nehmen zu können.

In der Regel greifen die Täter dem Opfer dann unbemerkt in die Börse und entnehmen Geldscheine. In diesem Fall aber reagierte der betagte Mann richtig und schickte die Frau sofort mit den Worten "Ich rufe die Polizei" weg. Sie verließ dann auch umgehend den Parkplatz mit ihrem Pkw und fuhr davon.

Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß, schlank, schulterlanges, dunkles Haar, gepflegte Erscheinung mit hellgrauer Jacke oder Hosenanzug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02641/9740 entgegen.