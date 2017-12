Mitarbeiterin und Kunde leicht verletzt

AHRWEILER. Ein 63-Jähriger Autofahrer traf beim Versuch einzuparken ein Verkehrsschild in Höhe der Volksbank in der Ahrweiler Altenbaustraße.

05.12.2017

Kleine Ursache, große Wirkung: Beim Versuch, in der Ahrweiler Altenbaustraße in Höhe der Volksbank vorwärts einzuparken, stieß am Dienstagmorgen ein 63-jähriger Autofahrer aus der Kreisstadt gegen ein Verkehrsschild.

Das Schild knickte um und fiel in ein Seitenfenster der Bankfiliale. Die umher fliegenden Glassplitter verletzten eine Mitarbeiterin und einen Kunden der Bank leicht.

Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Maria Hilf gebracht. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizeiinspektion Ahrweiler rund 4000 Euro.