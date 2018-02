Einsätze am Wochende

Unfall an der Abfahrt der Umgehung Ahrweiler auf die Rotweinstraße.

KREIS AHRWEILER. Vier Verletzte gab es nach einem Unfall am Samstagabend, eine brennende Fritteuse rief unterdessen die Feuerwehr bei McDonalds auf den Plan. Ein 28-Jähriger lieferte sich am frühen Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Vier Verletzte hat ein Unfall am Samstagabend in Bad Neuenahr-Ahrweiler gefordert. Ein Autofahrer wollte mit seinem Wagen von der Verlängerung der Umgehung Ahrweiler Zuge der Bundesstraße 267 aus Richtung Walporzheim kommend in Richtung Autobahn weiterfahren. Beim Überqueren der Rotweinstraße übersah er ein vorfahrtberechtigtes Auto. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Einer der Fahrzeuginsassen wurde bei dem den Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr der Kreisstadt aus seinem Fahrzeug befreit werden. Alle vier Insassen der beiden Wagen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Maria Hilf gebracht.

Eine filmreife Verfolgungsjagd hat sich am Sonntagmorgen ein 28-jähriger Autofahrer mit der Polizei geliefert. Im Stadtgebiet von Koblenz hatte sich um 6.45 Uhr der Fahrer eines schwarzen Seat Ibiza nicht auf eine Polizeikontrolle reagiert. Der Fahrer flüchtete, von mehreren Streifenwagen verfolgt, mit seinem Pkw über die Bundesstraße bis nach Bad Breisig, wo er auf der Bachstraße auf geparkte Fahrzeuge auffuhr.

Zwar rammte der Flüchtige auch noch einen Streifenwagen, konnte jedoch von den Beamten festgenommen werden. Der 28-Jährige hatte keinen Führerschein und stand nach Angaben der Remagener Wache unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Im Rahmen der Fahrt von Koblenz bis Bad Breisig wurden durch die Fahrweise des Seat mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei Remagen bitte darum, dass sich diese Fahrer unter 02642/93820 melden.

Gegen 22.15 Uhr ist es am Samstagabend zu einem Brand im Ahrweiler McDonalds-Restaurant gekommen. Die Löschzüge aus Ahrweiler und Bad Neuenahr rückten aus. Durch einen technischen Defekt hatte in der Küche des Restaurants eine Fritteuse Feuer gefangen. Der Brand konnte mit einem Speziallöschmittel schnell bekämpft werden, hieß es von der Feuerwehr unter Leitung von Stadtwehrleiter Marcus Mandt. Menschen wurden nicht verletzt, denn Personal und Gäste hatten das Lokal umgehend verlassen.

Da es zu einer stärkeren Verrauchung gekommen war, musste die Einsatzstelle von der Feuerwehr mit einem Hochdrucklüfter gelüftet werden. „Das Restaurant musste nach den Löscharbeiten geschlossen bleiben“, teilte die Ahrweiler Polizeiwache mit. Auch am Sonntag war das Restaurant mit dem Hinweis auf einen technischen Defekt geschlossen.