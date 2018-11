Gefährliche Löcher auf der Hauptstraße

Bad Breisig. Bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in Bad Breisig 31 Gullyschächte geöffnet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.11.2018

Die Remagener Polizei hatte es am Sonntagmorgen mit einem gefährlichen Fall von Vandalismus zu tun. Unbekannte Täter hatten 31 Gullydeckel an der Hauptstraße und am Arweg abgehoben und ins Gelände geworfen.

Der Fall wurde in den frühen Morgenstunden der Polizei in Remagen gemeldet. Die Polizisten sahen dann vor Ort, dass in der Hauptstraße, wie auch im Arweg Regeneinläufe offen lagen. Dies stellte laut Polizei eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.

Entsprechend fertigten sie eine Strafanzeige und bitten die Bevölkerung bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe. Hinweise zu verdächtigen Personen, die in dem Bereich am Sonntagmorgen aktiv waren, nimmt die Polizei in Remagen unter 02642/93820 entgegen.