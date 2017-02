G20-Gipfel in Bonn

Bad Neuenahr. Bad Neuenahr darf sich während des G20-Gipfels in Bonn auf einen prominenten Gast freuen: Nach GA-Informationen wird US-Außenminister Rex Tillerson in der Kurstadt wohnen.

Sicherheitsstufe 1 in Bad Neuenahr: US-Außenminister Rex Tillerson wird während des G20-Gipfels, der am Donnerstag in Bonn beginnt, in Bad Neuenahr wohnen. Nach Informationen des General-Anzeigers wird die 70-köpfige US-Delegation mitten in der Kurstadt - im Steigenberger Hotel - nächtigen. Dort sollen angeblich zwei Etagen reserviert sein.

Auf GA-Anfrage wollte die mit den Sicherheitsvorkehrungen federführend betraute Bonner Polizei nicht offiziell bestätigen, dass Tillerson in der Kur- und Badestadt wohnen wird: „Wir teilen nicht mit, wer beim G20-Gipfel wo übernachtet“, so ein Polizeisprecher. Die Polizei räumte allerdings ein, dass es auch in Bad Neuenahr zu vorübergehenden Straßensperrungen, Verkehrsbeinträchtigungen sowie besonderen Sicherheitsmaßnahmen insbesondere bei der An- und Abreise der Delegationsteilnehmer kommen werde.

Aus verlässlicher Quelle ist indes jedoch sicher, dass es sich um die amerikanischen Teilnehmer des Gipfels handeln wird. Tillerson wird hierbei unter anderem auch erstmals mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammenkommen.