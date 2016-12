Sportclub in Ahrweiler

19.12.2016 AHRWEILER. Beim Ahrweiler BC ist derzeit die Welt in bester Ordnung. Die Integration von Flüchtlingen ist in der Vereinigung auf einem guten Weg.

Großer Besucherandrang beim Heimspiel vor dem Stadiontor, das könnte eine der Visionen der Fußballer des Ahrweiler BC (ABC) sein. Wenn der souveräne Tabellenführer der höchsten Kreisklasse sportlich so weiter macht, ist das gar nicht so utopisch. „Anstehen“ hieß es bereits bei der Jahreshauptversammlung im Ahrweiler Hotel zum Stern. Dort erlebte der Verein einen Ansturm, wie lange nicht mehr auf einer solchen Versammlung: 73 Stimmberechtigte waren gekommen.

Geprägt war die Versammlung von einer Fülle positiver Nachrichten, großen Zielen und jeder Menge Applaus für die Vortragenden. Kein Wunder, hat der Ahrweiler BC doch in den beiden letzten Jahren eine kaum für möglich gehaltene Entwicklung nach oben gezeigt. „Vor zwei Jahren haben wir uns große Sorgen um den Verein gemacht“, machte „Urgestein“ Bernd Wirtz deutlich.

Der Vorsitzende Detlef Welling und Beisitzer Kourosh Hosseini blickten auf die erfolgreiche jüngste Vergangenheit der drei Seniorenteams mit Meisterschaften, Pokalsiegen und Tabellenführungen. Aktuell marschiert die erste Mannschaft mit großen Schritten in Richtung Bezirksliga. Jugendleiter Gerd Treffer zählte auf, wie erfolgreich die aktuell 333 jugendlichen Kicker spielen und dass man derzeit das alte SC Vereinsheim am Bad Neuenahrer Sportplatz als Jugendvereinsheim herrichte.

Besonders engagiert zeigt sich der ABC beim Versuch der Integration von Flüchtlingen. Samir Handanagic berichtete von über 20 jungen Kickern, die unter der Leitung von Oliver Michels zwei Mal in der Woche als „Team International“ trainieren und spielen. Einige von ihnen kicken zudem in den Punktspielmannschaften mit, vier waren auch zur Versammlung gekommen. Mehr als 30 junge Flüchtlinge sind zudem in den Jugendteams aktiv. Hier fordert der ABC derzeit die Unterstützung der Stadt an, um auftretende Probleme und Fragen über den Sport hinaus lösen zu können.

Finanziell steht der Verein ebenfalls gut da, berichtete Kassenwart Thomas Kleinteich. Gewählt werden musste auch, weil Marcel Siebeneicher aus persönlichen Gründen das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden niederlegte. In diese Position rückte Kourosh Hosseini auf, Jonas Gilles wurde zum neuen Beisitzer gewählt.

Zu Beginn der Versammlung hatte Frank Schönherr die Ehrung langjähriger Mitglieder vorgenommen. Mit der Nadel in Gold wurde Thomas Kleinteich ausgezeichnet. Die Nadel in Silber erhielten Dennis Wohlgefahrt und Bernd Eixmann. Am Ende blieb dem Vorsitzenden Detlef Welling noch der Blick in die Zukunft, denn im Jahr 2020 wird der ABC 100 Jahre alt. Das soll groß gefeiert werden und dazu werden Mitglieder für den Festausschuss gesucht. (Thomas Weber)