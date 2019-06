AHRWEILER. Abschied und Neuanfang in der Ahrweiler Ehrenwall-Klinik: Christoph Smolenski übergibt das Amt des Ärztlichen Direktors an Christiane Tholen-Rudolph.

Seit einem halben Jahr ist Christoph Smolenski 70. „Zeit, etwas ruhiger zu treten“, findet der Geschäftsführer der Ahrweiler Ehrenwall-Klinik. Hatte er bereits 2016 seine Position als Chefarzt der Klinik mit rund 300 Mitarbeitern abgegeben, wurde jetzt der Wechsel im Amt des Ärztlichen Direktors vollzogen. Seine Nachfolgerin ist Christiane Tholen-Rudolph.

1983 kam Christoph Smolenski als Chefarzt an die Ehrenwall-Klinik, die 1877 von seinem Urgroßvater Carl von Ehrenwall gegründet worden war. 1991 übernahm der promovierte Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapeutische Medizin und Psychoanalyse das Amt des Ärztlichen Direktors und 1993 das Amt des Geschäftsführers, das er weiter inne hat.

Der Wechsel fand, einer Klinik-Tradition folgend, im Rahmen eines psychiatrischen Symposiums statt. Die jahrzehntelange Tätigkeit von Christoph Smolenski wurde in mehreren Grußworten gewürdigt, in denen seine Meriten um die Entwicklung der Ehrenwall-Klinik auch als Akutkrankenhaus im Kreis Ahrweiler und sein Engagement im Bereich der psychiatrischen Versorgung und Berufspolitik gewürdigt wurden. So anerkannte Landrat Jürgen Pföhler im Beisein von Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen und des Landtagsabgeordneten Horst Gies: „Wir im Kreis Ahrweiler sind froh, eine Klinik dieser Güte hier in unserer Kreisstadt zu haben.“ Pföhler übergab Smolenski die Dankurkunde des Kreises Ahrweiler.

Christiane Tholen-Rudolph wird ab dem 1. Juli das Amt der Ärztlichen Direktorin übernehmen. Sie arbeitet mit Unterbrechungen seit 1989 in der Ehrenwall-Klinik und ist seit 2011 als Chefärztin die Nachfolgerin von Susanna Smolenski. Auslandsaufenthalte in den USA ließen sie wichtige Aspekte des dortigen Gesundheitssystems kennenlernen. Tholen-Rudolph hat bereits seit Jahren wichtige Leitungsfunktionen in der Klinik übernommen und wird in Zukunft als Ärztliche Direktorin die Anliegen der Ärzteschaft in der Klinikleitung vertreten.