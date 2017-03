Jugendtheater in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Die evangelische Jugend präsentierte im Gemeindehaus ein freches und flottes Musical um Martin Luther. Das Publikum dankte dem Ensemble mit langem Beifall.

Von Sebastian Kirschner, 20.03.2017

Mit ihrer Aufführung des geistlichen Musicals „Der mit dem Papst tanzt“ hat die Evangelische Jugend Bad Neuenahr nicht nur das Gemeindehaus bis über den letzten Platz hinaus füllen können, sondern für reichlich Stoff zum Lachen und Nachdenken gesorgt. Mit Szenenapplaus, Begeisterungsstürmen und hoher Durchhaltekraft trotz tropischer Temperaturen im Saal zeigte sich das Publikum von der Darbietung äußerst überzeugt.

Was alles für Gestalten im Vorhimmel herumlungern: Johann Sebastian Bach (Jan Niklas Kaufhold) beschwerte sich darüber, dass seine Musik nicht mehr ernst genommen wird. In einer von vielen Hosenrollen sang Papst Ratzinger (Lissy Häring) zu seinem Eingang Lady Gagas „Paparazzi“ in einer für das Musical adaptierten Version. Stammgast hier oben ist Simon Petrus (Carolin Pieper) und auch Queen Elisabeth (Sabrina Osmers) darf in dem Panoptikum nicht fehlen. Schließlich nimmt Martin Luther (Niklas Pieper) in Mönchskutte seinen Eingang – fertig ist die Selbsthilfegruppe für Menschen mit chronischer Selbstüberschätzung von Therapeutin Nürburgia vom Ring (Maike Schönewald).

Dabei ständig in Hab-Acht-Stellung: die Gleichstellungsbeauftragte der Evangelischen Kirche im Rheinland (Una Mannion), die sich keine Freunde macht. Im Zentrum dieser Sitzung stand die Lebensgeschichte Luthers, die in Rückblenden erzählt wurde. Annika Rheindorf spielte dabei den jungen Luther.

Nicht nur das reichlich merkwürdige Konglomerat in der Sitzung lockerte den Abend auf, sondern auch zahlreiche Zwischenszenen. Da kommen Halloween-Kinder vorbei, um sich von Luther als „sündige Bengel“ titulieren zu lassen, die seinen großen Thesenanschlag nicht mehr feiern. Die Zeugen Jehovas schauen ebenso vorbei wie ein Postbote, der 72 Jungfrauen für den muslimischen Nebenhimmel abgeben will. Auch der ein oder andere Kalauer fand seinen Weg ins Stück. Luther reist mit der Kutschcard 25 durch die Lande und sinniert über seine Bibelübersetzung auf dem „Wartburg Klosett“ nach. Luther und Papst Leo X. chatten per Smartphone über die Exkommunikation und Luther gibt sich mit König Karl V. ein Rap-Battle über das Wormser Edikt mit „Wannabe“ von den Spicegirls. Auch kleine Widerhaken in die momentane gesellschaftliche Debatte waren versteckt.

Als Reaktion auf die Liaison von Luther und Katharina von Bora merkt Bach an: „Das Nonnengewand, die christliche Burka.“ Die größte Begeisterung erzielten jedoch die zahlreichen Sänger, die zu handgemachter Musik unterschiedliche Pophits mit neuem Text vortrugen.

Die größte Leistung des Abends bewältigte die Band unter der Leitung von Andrea Stenzel. Perfekte Stimmungswechsel und der hohe Wiedererkennungswert der Stücke ließen den Applaus über den Abend hinweg immer lauter werden. Und zu Krachern wie „Latein spricht nur das Pfaffenpack“ konnte auch fleißig mitgesungen werden. Publikum und Ensemble waren nach dem Epilog sichtlich geschafft, aber hörbar glücklich.