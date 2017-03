Automarder in Kreis Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Täter hatten es auf teure Limousinen abgesehen.

Zu mehreren Diebstählen aus hochwertigen Fahrzeugen kam es in Oberwinter und Sinzig zwischen Dienstag, 28., und Donnerstag, 30. März, so die Polizei Remagen. Bevorzugt brachen die Täter Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes auf. Auf fachmännische Art und Weise wurden dann insbesondere Airbags und Navigationssysteme aus den Autos entwendet. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen erbittet in diesem Zusammenhang die Polizeiinspektion Remagen unter 0 26 42/9 38 20.