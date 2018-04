Die Ahrtal-Werke vergrößern ihr Fernwärmenetz. Derzeit wird in der Landgrafenstraße gearbeitet, wo eine Hauptleitung und Hausanschlüsse verlegt werden. Auch nördlich der Ahr will das Unternehmen expandieren.

BAD NEUENAHR. Seit fünf Jahren bemühen sich die Ahrtal-Werke darum, der Energieversorgung Mitelrhein (EVM) das Gasnetz in Bad Neuenahr-Ahrweiler abzukaufen – bislang erfolglos. Der neue Geschäftsführer der Ahrtal-Werke hofft, dass bald endlich ein Durchbruch erzielt werden kann.

Seit 100 Tagen haben die Ahrtal-Werke einen neuen Mann an ihrer Spitze: Dominik Neswadba. Der 41-jährige gebürtige Bonner wohnt in Rheinbach und hat bei den Stadtwerken Iserlohn gearbeitet, bevor er am 1. Januar seine Tätigkeit als Geschäftsführer des kommunalen Energieversorgers in Bad Neuenahr antrat. Das vor acht Jahren gegründete Unternehmen möchte er zum nachhaltig agierenden Partner der Kreisstadt ausrichten – mit einer festen Verwurzelung im Versorgungsgebiet, mit starker Identitätsbindung zur Region, mit ausgeprägtem „Wir-Gefühl“. Keine Frage: Der zweifache Familienvater ist im Ahrtal angekommen.

Dort warten allerdings so manche Herausforderungen auf ihn. Beispiel: das Gasgeschäft. Bereits 2013 hatte die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler „ihren“ Ahrtal-Werken – an der die Kommune mit 51 Prozent beteiligt ist – nach vorausgegangener Ausschreibung die Konzession zur Betreibung des Gasnetzes übertragen. Das Netz gehört allerdings der Energieversorgung Mittelrhein (EVM), die das Gasgeschäft auch eigentlich gerne selbst weiter betreiben möchte, aber nun nicht mehr die hierzu erforderliche Konzession besitzt.

Seit fünf Jahren bemühen sich die Ahrtal-Werke darum, der EVM das Netz abzukaufen – bislang erfolglos. Obwohl demjenigen, der die Konzession besitzt, eigentlich das Netz übertragen werden muss. Frage ist „nur“, zu welchem Preis. Neswadba hofft, dass bald endlich ein Durchbruch in den lang andauernden Verhandlungen erzielt werden kann.

„Wir wollen eine Lösung, mit der beide Partner leben können“, meint der neue Geschäftsführer der Ahrtal-Werke, die zu 49 Prozent den Stadtwerken Schwäbisch-Hall gehören. Das süddeutsche Unternehmen dient dem 2010 gegründeten Bad Neuenahrer Gas- und Stromverkäufer als Know-How-Träger. Natürlich hofft der 41-Jährige auf eine baldige Lösung, die nicht von der Bundesnetzagentur oder den Gerichten herbeigeführt werden muss, sondern am Verhandlungstisch gefunden wird.

Nicht ganz sorgenfrei ist auch das Stromgeschäft. Zwar hat man den Kundenstamm ausbauen können und die Abgabemenge auf 17 271 Megawattstunden (Geschäftsjahr 2016, die Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor) steigern können, doch sind die an der Strombörse zu erzielenden Margen in der Branche eher gering. Lässt man mal die um zig hundert Prozent exorbitant gestiegenen Steuer- und Umlagezahlungen außer Acht, so befindet sich der reine Strompreis auf dem Level von vor zehn Jahren.

Das Mittel- und Niedrigspannungsnetz hatten die Ahrtal-Werke vom Energieriesen RWE abkaufen können, um es dann an die Stadtwerke Schwäbisch-Hall zu verpachten, die wiederum eine Unterverpachtung mit RWE-Tochter West-Netz vereinbarten. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren eine deutliche Steigerung des Stromabsatzes möglich ist“, hieß es im damaligen Geschäftsbericht.

Da sich die Übernahme der Netze von Strom und Gas nach wie vor äußerst schwierig gestalteten, wurde ein Fernwärmenetz konzipiert, in dem große thermische Potenziale auf der südlichen Ahrseite zusammengefasst wurden. So zog man zunächst einen Strang vom Dahlienweg bis hin zum Are-Gymnasium und darüber hinaus. Inzwischen ist man aber auch auf dem anderen Ahrufer tätig: Unter der Casinobrücke hindurch wurde eine Fernwärmeleitung in die Lindenstraße gelegt, um fortan auch Abnehmer in der Innenstadt von Bad Neuenahr zu erreichen. Potenziale dürfte es dort durchaus geben: Unter anderem so manche Klinik könnte von der Fernwärme profitieren.

Bereits im Geschäftsbericht für das Jahr 2016 war eine auf die Vorjahre bezogene Investitionssumme – alleine nur für Fernwärme – von mehr als zehn Millionen Euro aufgeführt. Auch im vergangenen Jahr hatte man im Haus der Ahrtal-Werke viel Geld in die Hand genommen, um das Netz weiter auszudehnen. Neswadba glaubt, im Juni die genauen Zahlen vorlegen zu können.

Apropos Zahlen: Das Eigenkapital hatte der Kommunalversorger (Bilanzsumme: 22,4 Millionen Euro) in den vergangenen Jahren stetig verbessern können. 2016 lag es bei 5,18 Millionen Euro (2012 waren es 3,5 Millionen). Hierin eingerechnet ist ein kumulierter Bilanzverlust von 1,4 Millionen, das gezeichnete Kapital, das von der Stadt Bad Neuenahr und den Stadtwerken Schwäbisch-Hall eingebracht wurde, liegt bei 6,58 Millionen Euro.

Allerdings schieben die Ahrtal-Werke auch Schulden vor sich her: 12,7 Millionen Euro. Das waren 2016 rund 450 000 Euro mehr als die gesamten Umsatzerlöse desselben Jahres. Die langfristigen Verbindlichkeiten geben indes aber auch Aufschluss über die rege Investitionstätigkeit des Unternehmens.

Der Bilanzverlust unter Berücksichtigung der in Vorjahren erwirtschafteten negativen Vorträgen lag vor zwei Jahren bei etwa 1,4 Millionen Euro. Im Jahresergebnis hatte man 2016 dann erstmals eine schwarze Zahl präsentieren können: 15 800 Euro.

Neswadba ist sich sicher, dass es weiter aufwärts gehen wird: „Als kommunales Unternehmen wollen wir unsere lokale Energieversorgung selbst bestimmen und die Wertschöpfung im Ort halten.“ Mittelfristig würden sich die hohen Investitionen der vergangenen Jahre auszahlen. Ein Beginn könnte die Übernahme des Gasnetzes sein – wenn man sich denn irgendwann einmal einigt.

Bis zum Ende des nächsten Jahres will die zehnköpfige Belegschaft in das alte, noch zu sanierende und umzubauende Wasserwerk am Dahlienweg umziehen. Möglicherweise kommt dann noch ein Anbau hinzu. Die Investitionsbereitschaft ist also ungebrochen, wie auch die Hoffnung, dass die Ahrtal-Werke in absehbarer Zeit zum Energieversorger Nummer Eins in der Kreisstadt avancieren.